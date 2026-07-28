Fitch avertizează că o corecție semnificativă se conturează în sectorul tehnologic, cu implicații pe scară largă

„Boom”-ul inteligenței artificiale și riscul unei corecții devin riscuri majore pentru creditul la nivel global, a avertizat agenția de rating Fitch, amplificând îngrijorările tot mai mari că prețurile foarte mari ale acțiunilor companiilor din tehnologie și cheltuielile fără precedent pentru AI ar putea depăși cu mult randamentele viitoare încă incerte, transmite Reuters.

Analiștii de la Fitch au notat în raportul lor „Global Risk Outlook” pentru trimestrul al treilea al anului că perspectiva privind riscul de credit rămâne dominată de două riscuri pe termen scurt: vulnerabilitatea tot mai mare la o corecție a piețelor legată de AI și incertitudinea continuă generată de conflictul dintre Statele Unite și Iran.

Agenția de rating a reluat avertismentele recente ale organismelor internaționale de supraveghere, potrivit cărora „boom”-ul AI a devenit din ce în ce mai strâns legat atât de creșterea economică, cât și de piețele de capital, în special în Statele Unite, sporind riscul unei vânzări masive de active.

„Amploarea investițiilor în AI este atât de mare încât expunerea economiei și a întregii piețe de capital la o astfel de corecție este semnificativă”, a transmis Fitch.

Evaluări apropiate de cele din timpul bulei „dot-com”

Avertismentul, cel mai ferm lansat până acum de o mare agenție de rating, a venit în contextul în care acțiunile asiatice din sectorul AI au înregistrat din nou scăderi marți, pe fondul îngrijorărilor privind sustenabilitatea valului de investiții și al dovezilor unei concurențe tot mai puternice din partea Chinei.

Raportul Fitch subliniază că indicatorul CAPE (raportul preț/câștig ajustat ciclic) al indicelui S&P 500, de referință pentru bursa americană, a urcat la niveluri apropiate de cele înregistrate în timpul bulei „dot-com” de la sfârșitul anilor 1990.

Totodată, emisiunile de obligațiuni corporative din SUA au crescut cu 26% în prima jumătate a anului 2026, impulsionate în mare măsură de finanțările destinate proiectelor de inteligență artificială.

Amazon, Alphabet, Nvidia, Meta, Oracle și SpaceX au emis împreună obligațiuni cu rating „investment-grade” în valoare de 182 de miliarde de dolari, iar cheltuielile de capital ale Alphabet, Amazon, Meta și Microsoft sunt estimate să crească cu peste 75% în acest an, ajungând la 700 de miliarde de dolari, potrivit Fitch.

Agenția estimează că explozia investițiilor în IT a contribuit direct cu 1,4 puncte procentuale la creșterea PIB-ului SUA în primul trimestru, în timp ce aprecierea piețelor bursiere a susținut și cheltuielile gospodăriilor prin efectul de avuție.

Cu toate acestea, incertitudinile privind veniturile viitoare generate de AI, reglementarea sectorului, intensificarea concurenței și impactul asupra pieței muncii ar putea declanșa o corecție de piață semnificativă și de durată, cu implicații macroeconomice extinse.

„Măsura în care piețele de capital și economiile au devenit interconectate cu AI a creat o vulnerabilitate pentru profilul de credit”, avertizează Fitch.

Fitch, Foto: Rafael Henrique / Zuma Press / Profimedia

Războiul și fenomenul El Niño

Riscul geopolitic rămâne cealaltă mare preocupare, în special după reluarea confruntărilor dintre Statele Unite și Iran în ultimele săptămâni și după o nouă închidere a Strâmtorii Hormuz.

Fitch estimează că economia mondială va încetini la o creștere de 2,4% în 2026 și prognozează că inflația din SUA va încheia anul la 3,7%, reflectând impactul prețurilor mai ridicate la energie.

Agenția a identificat, de asemenea, un episod puternic al fenomenului meteorologic El Niño drept un risc emergent pentru calitatea creditului, având în vedere probabilitatea crescută de secete, inundații și furtuni severe.

Fitch avertizează că acest fenomen ar putea amplifica presiunile inflaționiste generate deja de conflictul dintre SUA și Iran.

Țările puternic îndatorate și cu rating speculativ („junk”) ar fi deosebit de vulnerabile, deoarece creșterea prețurilor la alimente ar putea complica politica monetară, majora costurile subvențiilor și pune o presiune suplimentară asupra finanțelor publice.