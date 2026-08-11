Fiul lui Tony Blair intră în afacerile cu armament. Companiile familiei valorează miliarde de dolari

Nicky Blair, al doilea fiu al fostului premier britanic Tony Blair, a fondat compania Pyra Group, un start-up în domeniul tehnologiei militare, cu care speră să obțină contracte pe fondul reînarmării Europei, scrie The Telegraph.

Compania care urmează să fie lansată oficial în această vară urmărește să dezvolte instrumente de integrare a unor sisteme militare diferite astfel încât să opereze coordonat. Un purtător de cuvânt al Pyra a spus că firma a fost fondată „pentru a servi interesele de securitate ale Marii Britanii și aliaților săi”.

„Într-o perioadă definitorie pentru apărarea globală, Marea Britanie trebuie să-și transforme baza industrială suverană și capabilitățile digitale. Construim Pyra la scara și la nivelul de angajament pe care această sarcină o cere”, a adăugat acesta.

Nicky Blair vrea să obțină investiții în startup-ul său de 200.000.000 dolari

Alături de ceilalți membri NATO, Marea Britanie s-a angajat să-și crească cheltuielile directe de apărare la 3,5% din PIB până în 2035.

Nicky Blair este al doilea copil al fostului premier Tony Blair și al lui Cherie Blair, avocat specializat în drepturile omului. Cuplul se întâlnește cu regularitate, cu diverse ocazii, cu lideri mondiali, miliardari și șefi de companii.

Nicky are deja experiență în afacerile din domeniul apărării, el fiind cofondator al unui al startup, Skyral, care este parte a unui consorțiu ce a obținut recent un contract de 2 miliarde de lire sterline din partea Ministerului britanic al Apărării, pentru furnizarea de servicii de antrenament și simulatoare.

Înainte de a investi în domeniul apărării, Blair jr. a fost impresar de fotbal, cu interes special pe America de Sud. El a mai investit și într-o companie de jocuri video, însă aceasta nu a avut succes.

Pyra este ultima dintre companiile lansate de familia Blair, în ceea ce unii observatori consideră a fi „Blair Rich Project”, o parafrază după numele celebrului film horror „Blair Witch Project”

Fratele mai mare al lui Nicky Blair, Euan, conduce compania Multiverse, evaluată la 2,1 miliarde de dolari, iar sora sa, Kathryn, este avocat. Tatăl lor, după ce a părăsit funcția de prim-ministru în 2007, a condus firma de consultanță Tony Blair Associates până în 2016.

Acum conduce Institutul Tony Blair pentru Schimbare Globală, un think tank non-profit.