Fiul regizorului Rob Reiner, acuzat oficial de uciderea părinților săi. Riscă pedeapsa capitală

Fiul mai mic al regizorului hollywoodian și activistului politic Rob Reiner a fost acuzat oficial marți de crimă de gradul întâi pentru uciderea părinților săi, care au fost găsiți morți în casa lor din Los Angeles în weekend, transmite Reuters.

Nick Reiner, în vârstă de 32 de ani, a fost arestat la câteva ore după ce cadavrele tatălui său, actorul și regizorul Rob Reiner, în vârstă de 78 de ani, și ale mamei sale, fotografa și producătoarea Michele Reiner, în vârstă de 70 de ani, au fost descoperite duminică după-amiază în casa cuplului din cartierul Brentwood, din vestul Los Angelesului.

Oficialii au declarat că probele adunate de Departamentul de Poliție din Los Angeles i-au făcut pe detectivii de la omucideri să îl suspecteze pe Nick Reiner, care a fost reținut fără incidente duminică seara într-un parc din centrul orașului Los Angeles, lângă campusul Universității din California de Sud.

Anchetatorii au predat cazul procuraturii marți. O plângere penală de cinci pagini conținând două acuzații de crimă de gradul întâi a fost depusă împotriva lui Nick Reiner mai târziu în aceeași zi la Curtea Superioară a Comitatului Los Angeles.

Crimele s-au numărat printre cele mai șocante omoruri ale unor celebrități din istoria Los Angelesului, provocând comparații cu moartea prin înjunghiere a fostei soții a lui O.J. Simpson, Nicole Brown Simpson, și a unui prieten, Ron Goldman, în 1994.

„Pierderea lor este mai mult decât tragică”, a declarat marți procurorul districtual Nathan Hochman despre familia Reiner la o conferință de presă, care a promit că îl va aduce pe ucigașul celor doi soți în fața justiției.

Pedeapsa capitală, luată în calcul

Hochman a declarat că acuzațiile sunt pasibile de pedeapsa maximă de închisoare pe viață fără posibilitate de eliberare condiționată sau de pedeapsa capitală, dar procurorii nu au decis încă dacă vor solicita pedeapsa cu moartea în acest caz.

El a spus că procurorii „vor lua în considerare gândurile și dorințele familiei” în luarea unei astfel de decizii.

Potrivit procurorului districtual și documentelor de acuzare, ucigașul a fost folosit un cuțit, dar nu au fost furnizate alte detalii despre circumstanțele crimelor. Autoritățile nu au menționat niciun posibil motiv.

Întrebat dacă arma crimei a fost recuperată, Hochman a spus că acest lucru va fi dezvăluit în instanță. Autoritățile au spus că autopsia, care trebuie finalizată, va determina cauza exactă, modul și ora decesului.

Diverse publicații americane au relatat că Nick Reiner a avut o ceartă aprinsă cu părinții săi sâmbătă seara, la o petrecere de sărbători organizată de comediantul Conan O’Brien.

Nick Reiner. Sursă foto: Corredor99/MediaPunch / imago stock&people / Profimedia

Nick Reiner, cel mai mic dintre cei doi fii ai familiei Reiner și copilul mijlociu, a recunoscut public că se luptă de ani de zile cu consumul de droguri.

El a rămas în arest fără cauțiune într-o închisoare din județul Los Angeles de când a fost reținut duminică seara sub suspiciunea de crimă.

Nici Hochman, nici șeful poliției din Los Angeles, Jim McDonnell, nu au vrut să spună dacă Reiner era sub influența drogurilor sau alcoolului când a fost arestat sau dacă a dat vreo declarație poliției.

Alan Jackson, un avocat de renume din Los Angeles, care îl reprezintă pe Reiner, a spus că clientul său nu a primit încă aprobarea medicală pentru a se prezenta marți la prima înfățișare în fața instanței, dar că probabil va fi pus sub acuzare miercuri.

Obținerea aprobării medicale pentru a se prezenta în fața instanței este o procedură de rutină pentru toți inculpații, a spus Hochman.

Moștenirea lăsată de Rob Reiner

Nick Reiner a vorbit despre perioadele în care a fost fără adăpost, după ce a refuzat să urmeze un tratament pentru dependența de droguri, spunând că a intrat la dezintoxicare pentru prima dată la vârsta de 15 ani. Aceste experiențe au inspirat filmul „Being Charlie”, scris în colaborare de Reiner și tatăl său.

„A fost cel mai personal lucru în care m-am implicat vreodată”, a declarat Rob Reiner podcasterului Marc Maron în 2016.

Ca actor, Rob Reiner a fost cunoscut pentru rolul său din comedia TV „All in the Family” în rolul lui Mike „Meathead” Stivic, ginerele și contraponderea liberală a personajului principal, bigotul din clasa muncitoare Archie Bunker, interpretat de Carroll O’Connor.

Reiner a continuat o carieră prolifică la Hollywood ca regizor, regizând filme populare precum „This Is Spinal Tap”, „The Princess Bride”, „When Harry Met Sally…”, „Stand by Me”, „A Few Good Men”, „Misery” și „The American President”.

O continuare a „This Is Spinal Tap” a fost lansată anul acesta, la 41 de ani după original.

Soția sa, Michele, a fost la un moment dat fotografă și a imortalizat imaginea lui Donald Trump care apare pe coperta cărții sale „Trump: The Art of the Deal”. Ea și Rob Reiner s-au cunoscut în timp ce el regiza „When Harry Met Sally” și s-au căsătorit în 1989.

Rob Reiner, originar din New York și fiul regretatului scenarist și actor de comedie Carl Reiner, era cunoscut și pentru activismul său politic și ca susținător al Partidului Democrat.

A fost căsătorit prima dată cu Penny Marshall, care a jucat în serialul de comedie „Laverne & Shirley” și a fost, de asemenea, producătoare și regizoare. Era tatăl adoptiv al fiicei lui Marshall.