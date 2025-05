Fizicianul Cristian Presură afirmă că a fost sancționat de Facebook pentru o postare de susținere a lui Nicușor Dan: „Este prețul pe care eu l-am plătit”

Cristian Presură spune că a rămas fără posibilitatea de monetizare pe pagina sa de persoană publică de pe Facebook, în urma unei postări în care își anunță sprijinul în alegerile prezidențiale pentru candidatul independent Nicușor Dan.

Mesajul fizicianului a fost postat pe profilul personal de Facebook, și nu pe pagina publică cu 150.000 de urmăritori. Pierderea monetizării înseamnă că fizicianul pierde finanțarea pentru videoclipurile pe care le postează cu scopul de a populariza știința.

„Am plătit scump postarea de ieri de susținere a lui Nicușor Dan: mi-a fost anulată monetizarea paginii Cristian Presură – fizician de 150.000 de abonați și pot pierde complet accesul cu următoarea postare politică. Asta în timp ce Facebook amplifică sute de fake-uri despre Nicușor, permite sute de injurii zilnice numai la adresa mea și, cel mai important, facilitează o influență masivă prin boți, nu cum mult diferită de cea cu Georgescu”, scrie omul de știință.

Fizicianul spune că nu a putut „sta pe margine”, acesta fiind de părere că „România este din nou un câmp de bătaie”, din cauza injuriilor, manipulărilor și fake-urilor împotriva lui Nicușor Dan.

„Mă afectează puternic, pentru că era unul din modurile în care finanțăm editarea videourilor mele. Este prețul pe care eu l-am plătit acum, pentru ca să nu plătesc unul mai mare pe viitor, dacă Simion iese președinte”, a scris Presură pe Facebook.

Omul de știință spune că intenția sa a fost aceea de a atrage atenția „asupra unui pericol mult mai mare”, menționând mesajul anti-elitist care, spune Presură, „vrea să întunece România”.

„Nu am putut sta deoparte. Nu mă consider «elită» cum sunt acuzat, dar consider că am dreptul să atrag atenția asupra unui pericol mult mai mare. Acum, cât pot. Mesajul de ieri a ajuns la aproape o jumătate milion de oameni; dacă prin asta le-am dat de gândit câtorva sute și vor merge la vot pentru Nicușor, am făcut un lucru bun. Când citesc în comentarii că «elitele nu au drept să mai trăiască în această țară», știu că asta este un mesaj la comandă care vrea să întunece România. Mesajul absurd cu «pleava societății» de unde credeți că vine? Nu seamănă mai degrabă cu acele mesaje construite special să dezbine societatea și să provoace revoluții controlate?”

Cristian Presură spune că George Simion ar fi trebuit să facă un apel la stoparea injuriilor și mesajelor de ură care circulă în spațiul public, dar candidatul nu a făcut-o pentru că „este controlat și nu poate”.

„Viitorul pe care ni-l va aduce nu atât Simion, cât cei din spatele lui mă îngrozește. Am decis să ies public în susținerea lui Nicușor și ale valorile sale pro-europene, știind că risc. Acum am plătit scump. Dar știu că am plătit mai puțin decât voi plăti dacă iese Simion. Următoarea «plată» pe care o voi face este drumul la cabina de vot pentru a stopa un uragan care suflă cu aer rece siberian”, a încheiat Cristian Presură.