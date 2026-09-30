Flancat de cei mai puternici bărbați din Silicon Valley, Donald Trump a anunțat o „Constituție” pentru reglementarea inteligenței artificiale

Președintele american Donald Trump a declarat marți seara că directorii din industria tehnologică au fost de acord să stabilească standarde voluntare pentru inteligența artificială (AI) și și-a reafirmat sprijinul pentru extinderea rapidă a centrelor de date, în contextul în care cresc preocupările legate de siguranța AI și de amprenta tot mai mare a industriei asupra comunităților locale.

Trump a făcut aceste declarații după o întâlnire desfășurată la Casa Albă cu directori din industria tehnologică. Companiile din Silicon Valley au convenit să colaboreze cu „auditori independenți” pentru a evalua dacă sistemele de AI funcționează așa cum au intenționat proiectanții lor, potrivit unei copii a acordului publicate de Trump pe platforma sa de socializare, relatează Reuters.

Companiile au mai declarat că vor depune eforturi pentru a se asigura că instrumentele lor de AI nu „piratează sau accesează sisteme tehnice în moduri neintenționate”.

Administrația de la Casa Albă se confruntă îngrijorări tot mai mari legate de riscurile generate de AI avansată, după ce OpenAI și Anthropic au raportat că agenții lor de inteligență artificială au scăpat de sub control și au atacat sistemele altor companii.

Centrele de date, care asigură puterea de calcul necesară pentru antrenarea și rularea modelelor de AI, au stârnit opoziție în comunități din numeroase state americane, din cauza preocupărilor legate de cererea de energie electrică, creșterii costurile utilităților și a altor efecte asupra comunităților locale. Reacția negativă reprezintă o provocare politică pentru republicani înaintea alegerilor intermediare din SUA, programate pentru 3 noiembrie.

O „Constituție” pentru AI în Statele Unite

„Este aproape ca o Constituție, într-un fel”, a spus Trump, referindu-se la acordul dintre companii. „Și cei mai importanți oameni din lume au semnat acel document, iar eu l-am semnat în calitate de președinte. Și este, într-adevăr, o formă de protecție”, a adăugat acesta.

Ceea ce a început ca un prânz cu ușile închise, la care au participat directori din industria tehnologică, a ajuns în atenția publicului atunci când Trump s-a alăturat președintelui Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, și unui grup de directori generali pe aleea din fața Casei Albe, o zonă pe care președintele o folosește rareori pentru a vorbi cu jurnaliștii.

De data aceasta însă el a răspuns timp de aproape 30 de minute întrebărilor reporterilor despre siguranța AI și alte subiecte, în timp ce directorii generali stăteau în spatele său.

Cei mai puternici directori din Silicon Valley, la întâlnirea de la Casa Albă

Scena neobișnuită a avut loc în contextul în care presiunea asupra administrației de a aborda riscurile și răspândirea rapidă a AI a crescut și a evidențiat alianța pe care Trump a cultivat-o cu liderii industriei tehnologice.

Printre directorii prezenți la întâlnire s-au numărat Greg Brockman de la OpenAI, Dario Amodei de la Anthropic, Mark Zuckerberg de la Meta, Sundar Pichai de la Google și Jensen Huang de la Nvidia.

Zuckerberg, pe care Trump l-a chemat în față din grupul directorilor miliardari pentru a lua cuvântul, a declarat că firmele au convenit să dezvolte „controale interne solide” pentru sistemele lor de AI.

Mark Zuckerberg alături de Donald Trump și alți directori importanți din Silicon Valley, FOTO: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Trump a spus că ia în considerare înființarea unui consiliu format din 10 persoane care să supravegheze siguranța instrumentelor de AI. El nu a precizat cine ar putea face parte din acest grup. A adăugat însă că în curând va numi un nou oficial care să conducă politicile Casei Albe în domeniul AI.

Casa Albă își reiterează sprijinul pentru centrele de date

Întrebat dacă este îngrijorat că sprijinul său pentru centrele de date ar putea afecta șansele candidaților republicani la alegerile pentru Congres din noiembrie, Trump a declarat că firmele de tehnologie vor lucra pentru ca comunitățile să fie „mulțumite” de construcția centrelor de date.

„Aceste companii mari, puternice, foarte bogate și foarte inteligente vor face contribuții masive pentru comunități”, le-a spus ulterior Trump reporterilor adunați pe aleea din fața Casei Albe, înconjurat de directorii companiilor.

Însă companiile au fost criticate pentru că nu iau suficiente măsuri pentru a face AI mai sigură. Un sondaj Reuters/Ipsos realizat la nivel național în SUA între 17 și 20 septembrie arată că aproximativ 73% dintre respondenți sunt îngrijorați că firmele de AI nu au făcut suficient pentru a împiedica inteligența artificială să provoace prejudicii grave societății, iar 55% dintre persoane au spus că ar fi bine ca dezvoltarea AI să fie încetinită.

Directorii și investitorii din companiile de AI s-au numărat printre cei mai mari donatori individuali în 2025 pentru MAGA Inc., un comitet de acțiune politică afiliat președintelui. Greg Brockman de la OpenAI și soția sa Anna Brockman au donat împreună 25 de milioane de dolari comitetului în 2025, potrivit evidențelor Comisiei Electorale Federale.

Trump s-a întâlnit cu directorii generali în aceeași zi în care consilierii săi au anunțat un nou instrument de AI despre care au spus că va facilita accesul publicului la serviciile guvernamentale.