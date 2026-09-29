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Actualitate

Anthropic recunoaște într-un document oficial depus în SUA riscuri „existențiale” pentru omenire din cauza AI

Sebastian Jucan
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Anthropic, principalul rival din Silicon Valley al OpenAI în domeniul inteligenței artificiale, intenționează să avertizeze potențialii investitori, în documentele de listare pe bursă, că AI avansată ar putea prezenta „riscuri catastrofale sau existențiale pentru omenire”.

Prospectul de listare pe bursă al companiei, analizat de Reuters, evidențiază riscurile asociate modelelor de inteligență artificială dezvoltate de Anthropic.