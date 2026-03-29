Floriile catolice 2026. Procesiune pe străzile din București / Zonele cu restricții de circulație

Credincioșii catolici sărbătoresc astăzi, 29 martie, Floriile, cu o săptămână înainte de Paștele Catolic, sărbătorit în acest an pe 5 aprilie. Cu această ocazie, în Capitală, are loc o procesiune religioasă organizată de Arhiepiscopia Romano-Catolică care impune restricții de circulație în mai multe zone.

Tradiționala procesiune de Floriile catolice va începe la ora 14.45, din Piața „Fer. Vladimir Ghika” de lângă Biserica Franceză, cu celebrarea de sfințire a tradiționalelor ramuri, și se va încheia la Catedrala Sf. Iosif.

Brigada Rutieră București a anunţat ce zone din Capitală sunt afectate de acest traseu.

Zonele cu restricții de trafic

Potrivit Brigăzii Rutiere, participanții se vor aduna, între orele 14:30 – 15:00, la Biserica Franceză ‘Sacre Coeur’ din Strada Cpt. Demetriade nr. 3, iar între orele 15:00 – 16:00 va avea loc procesiunea religioasă pe traseul:

Biserica Franceză – Statuia Aviatorilor – Bulevardul Aviatorilor – Piața Victoriei – Calea Victoriei – Strada General Berthelot – Catedrala Sfântul Iosif.

Participanții se vor deplasa pe banda I de circulație atât pe Bulevardul Aviatorilor, cât și pe Calea Victoriei, iar pentru buna desfășurare a evenimentului circulația rutieră va fi restricționată pe:

Strada Cpt. Demetriade, între Bulevardul Aviatorilor și Strada Emil Pangratti – pe banda I de circulație, între orele 14:30 – 15:30

Strada General Berthelot, gradual, în funcție de sosirea participanților la Catedrala Sfântul Iosif.

Brigada Rutieră va dispune măsuri de fluidizare a traficului și de prevenire a accidentelor de circulație și solicită șoferilor să circule cu prudență, să păstreze o distanță suficientă pentru a putea frâna în condiții de siguranță, să nu oprească ori să staționeze decât în locurile special amenajate și să respecte semnalele și indicațiile polițiștilor rutieri