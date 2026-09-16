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Actualitate

Florin Manole, explicații despre zborul privat la Mykonos: „Se poate verifica”

Rebecca Popescu
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Deputatul PSD Florin Manole, care a fost unul dintre pasagerii zborului privat spre Mykonos, plătit de Camera de Comerț, spune că primește, ca parlamentar, „zeci de invitații, unele cu costuri de deplasare acoperite de diferite structuri care te invită”. 