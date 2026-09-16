Florin Manole, explicații despre zborul privat la Mykonos: „Se poate verifica”

Deputatul PSD Florin Manole, care a fost unul dintre pasagerii zborului privat spre Mykonos, plătit de Camera de Comerț, spune că primește, ca parlamentar, „zeci de invitații, unele cu costuri de deplasare acoperite de diferite structuri care te invită”.

Florin Manole, care a fost ministru al Muncii, a susținut că pentru deplasarea spre Mykonos „niciun leu din bugetul public nu a fost folosit”. „Se poate verifica, dacă vreți, pe toată perioada în care am fost la Ministerul Muncii, am zburat exclusiv la Economy, pentru că era vorba de bani publici și de bani cetățenilor”, a declarat deputatul PSD.

El a făcut declarațiile într-un dialog cu jurnaliștii, miercuri, în Parlament.

„Nu am făcut eu lista de invitați”

Întrebat de ce un judecător CCR, Cristian Deliorga, se afla la bordul avionului privat, fostul ministru a răspuns: „Nu am făcut eu lista de invitați. O să vă răspundă domnul judecător, o să vă răspundă Camera de Comerț”.

„Așa cum am comunicat un pic, motivul prezenței mele a fost legat de temele de legislația muncii. În economie, în orice domeniu al economiei, există lucrători. Și pentru lucrători există legislația muncii”, a mai spus Manole, explicând motivul deplasării în insula grecească.

Jurnaliștii de la Parlament l-au întrebat și de ce a zburat cu un avion privat, scump, în timp ce vorbește despre faptul că veniturile oamenilor scad.

„Ceea ce am încercat să vă explic și sper că ați reușit să înțelegeți este că nici un leu din banii niciunui cetățean român nu a fost cheltuiți pe acest zbor”.

Anterior, Manole spunea, într-un dialog cu HotNews că „a fost o deplasare organizată și platită de către Camera de Comerț a României” – o asociație non-guvernamentală, care nu este finanțată din bugetul de stat.

Zborul privat spre Mykonos

Fostul premier PSD Victor Ponta, fostul ministru PSD Florin Manole, judecătorul CCR Cristian Deliorga, judecătorul Cătălin Croitoru, președinte al Tribunalului Constanța, dar și alte persoane din politică, administrație și mediul de afaceri au împărțit, în luna iulie, același avion privat către Mykonos, a dezvăluit publicația NewsCenter, care a intrat în posesia unor date de zbor.

Alături de ei a fost și Gruia Stoica, fondatorul și președintele Grupului Grampet, condamnat definitiv pentru cumpărare de influență. HotNews a contactat opt dintre pasageri pentru a afla mai multe detalii despre deplasare și scopul vizitei în Mykonos. Au răspuns patru dintre ei.

Ce a spus Sorin Grindeanu

Săptămâna trecută, întrebat despre zborul la Mykonos al colegului său de partid, Sorin Grindeanu a declarat că „era mai bine să nu fie (în acel zbor-n.r.)”.

„Mi-a explicat Florin Manole, cred ca v-a explicat și vouă, o să mai dea explicații dacă e nevoie, dar din ce am inteles n-au vorbit despre decizii ale CCR care sa se întâmple într-o zi două”, a adăugat liderul PSD, cu referire la întâlnirea dintre șefa Curții Constituționale, Simina Tănăsescu și premierul Ilie Bolojan, înainde de ședința CCR pe tema legii integrității.

Grindeanu a spus și că îl încurajează pe Florin Manole și „pe ceilalți, pe toți, să meargă la comisia de anchetă”.