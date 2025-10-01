„Flota fantomă” a Rusiei are până la 1.000 de nave, afirmă Macron, după ce Franța a deschis o anchetă discretă în cazul petrolierului Boracay

Autoritățile estoniene au reținut petrolierul Kiwala care face parte din flota secretă a Rusiei și care naviga în apele estoniene din Golful Finlandei. Rohuneeme, 11 aprilie 2025. Fotografie ilustrativă. FOTO: Eero Vabamägi / imago stock and people / Profimedia

Președintele francez Emmanuel Macron a afirmat miercuri că este „un lucru bun” faptul că Franța anchetează o presupusă încălcare a legii de către petrolierul Boracay, suspectat că aparține așa-numitei „flote fantomă” implicată în comerțul cu petrol rusesc, informează Reuters.

Autoritățile franceze au păstrat tăcerea în legătură cu nava, care se află în prezent ancorată în apropierea orașului Saint Nazaire, din vestul țării. Procurorul din Brest a declarat marți că a fost deschisă o anchetă după ce echipajul nu a furnizat dovezi privind naționalitatea navei și nu a respectat ordinele, dar nu a oferit alte detalii.

Kremlinul a transmis miercuri că nu are informații despre navă, dar a adăugat că armata rusă trebuie să acționeze uneori pentru a restabili ordinea atunci când alte țări întreprind ceea ce purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a descris drept „acțiuni provocatoare”.

Macron, vorbind în Danemarca la un summit al liderilor Uniunii Europene, a declarat că evaluarea colectivă este că „flota fantomă” a Rusiei conține între 600 și 1.000 de nave.

Petrolierele flotei fantomă au de obicei asigurări și proprietari opaci și au adesea o vechime de peste 20 de ani.

Boracay figurează pe lista sancțiunilor impuse de Marea Britanie și Uniunea Europeană împotriva Rusiei. Petrolierul a fost reținut de autoritățile estoniene la începutul acestui an pentru că naviga fără un pavilion național valabil.

Nava a părăsit portul rus Primorsk pe 20 septembrie, potrivit datelor MarineTraffic. A navigat prin Marea Baltică și deasupra Danemarcei pentru ca apoi să intre în Marea Nordului și să tranziteze spre vest prin Canalul Mânecii.

Datele de urmărire a navelor arată că petrolierul construit în 2007 a fost urmărit de o navă de război franceză după ce a ocolit vârful nord-vestic al Hexagonului, înainte de a-și schimba cursul și de a se îndrepta spre est, către coasta franceză.

Marina franceză, procurorul din Brest și alte autorități maritime nu au răspuns solicitărilor de a oferi detalii suplimentare despre această navă.