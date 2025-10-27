Focuri de armă în Sectorul 6. Patru bărbați care s-au bătut și au avariat două mașini, reținuți de polițiști

Patru persoane au fost reținute pentru 24 de ore, luni, de polițiștii bucureșteni în cazul incidentului care a avut loc cu o zi în urmă pe o stradă din Sectorul 6 al Capitalei.

Cei patru bărbați reținuți sunt acuzați de lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea liniștii și ordinii publice, iar polițiștii investighează și infracțiuni de nerespectarea regimului armelor și munițiilor și uzul de armă fără drept, a transmis Poliția Capitalei.

Polițiștii au fost alertați duminică printr-un apel la numărul unic de urgență 112 de mai mulți oameni care au auzit focuri de armă.

„Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă. Mai multe echipaje din cadrul Poliției Sectorului 6 au demarat de îndată activitățile specifice în vederea identificării și depistării persoanelor bănuite de comiterea faptei. În scurt timp, au fost identificați patru bărbați implicați în incident”, a transmis Poliția Capitalei, print-un comunicat de presă.

Conform sursei citate, pe fondul unor neînțelegeri anterioare, doi bărbați, de 27, respectiv 29 de ani, ar fi avut un conflict cu alți doi, de 28, respectiv 29 de ani. În acest context, primul bărbat de 29 de ani ar fi tras mai multe focuri de armă, provocând distrugeri la două autoturisme parcate în zonă.

Ulterior, bărbatul care ar fi tras focurile de armă ar fi fost agresat fizic, fiind lovit în repetate rânduri în zona feței de cele două persoane cu care ar fi avut conflictul. Cei doi ar fi ridicat arma și ar fi părăsit zona.

Totodată, bărbatul de 29 de ani care ar fi tras cu arma ar fi părăsit zona cu autoturismul aparținând bărbatului de 27 de ani, potrivit anchetatorilor.

Toți cei patru bărbați implicați în incident au fost duși la audieri și ulteriori reținuți pentru 24 de ore, urmând a fi prezentați magistraților cu propunere legală.

Arma a fost găsită și va fi expertizată pentru a se stabili din ce categorie face parte și dacă este supusă omologării.

Polițiștii de la Secția 20 vor continua cercetările în acest caz, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6.