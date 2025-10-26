Focuri de armă în Sectorul 6 din București. O persoană a tras în luneta unei mașini, apoi a fugit. Poliția, în alertă

Un individ necunoscut a tras duminică cu o armă de tip airsoft în Sector 6 al Capitalei, a avariat o mașină parcată, după care s-a făcut nevăzut. În zonă se află mai multe echipaje de poliție, care caută autorul. Nicio persoană nu a fost rănită în urma incidentului.

Polițiștii au fost alertați la 112 de mai mulți oameni care au auzit focuri de armă.

„Astăzi, 26 octombrie 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 20 Poliție au fost sesizați cu privire la faptul că, pe o stradă din Sectorul 6, s-ar fi auzit focuri de armă. Polițiștii s-au deplasat cu operativitate la fața locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă. În urma verificărilor efectuate, a fost identificat un autoturism parcat care prezenta avarii, respectiv luneta spartă”, a transmis Poliția Capitalei, într-un comunicat.

Nicio persoană nu a fost rănită, precizează Poliția.

Potrivit primelor date, o persoană a tras cu o armă de tip airsoft, după care a părăsit zona cu un autoturism.

„În cauză, mai multe echipaje de poliție din cadrul Sectorului 6 Poliție desfășoară activități complexe în vederea identificării și depistării persoanelor implicate. Menționăm că, la acest moment, activitățile sunt în dinamică”, se mai arată în comunicatul poliției.