VIDEO Focuri de armă trase în Time Square. Mai multe persoane au fost rănite / Momentul de panică în care oamenii fug pe străzi, filmat

Poliția din New York, în locul unde au fost trase focuri de armă în Time Square. Credit line: Kyle Mazza/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Un tânăr de 17 ani a deschis focul, sâmbătă, într-o zonă aglomerată din Times Square, New York. Trei persoane au fost rănite, anunță autoritățile americane, care au precizat că atacatorul a fost prins, potrivit The NY Post.

Focurile de armă au izbucnit în timpul unei dispute între două persoane în apropierea intersecției dintre 44th Street și 7th Avenue, la scurt timp după ora locală 1:00.

Trei persoane au fost rănite în urma împușcăturilor: o femeie de 18 ani şi doi bărbaţi în vârstă de 19 şi 65 de ani. Ei au fost împușcați în gât şi în picioare, a transmis NYPD pentru The Post.

Imagini publicate pe X arată momentul de panică al oamenilor care au fugit pe străzi după ce au auzit focuri de armă.

🚨 BREAKING NEWS: Times Square Shooting



Three people have been shot in the heart of Times Square. Bodies are on the ground, bullet holes pierce car windows. The chaos unfolded near a major tourist area. One suspect is in custody.



For licensing email viralnewsnyc@gmail.com pic.twitter.com/gyrnLWlUvh — Viral News NYC (@ViralNewsNYC) August 9, 2025

Un număr mare polițiști au intervenit la fața locului. Atacatorul, un tânăr în vârstă de 17 ani, a fost reținut, iar forțele de ordine au recuperat arma de foc de la locul faptei.