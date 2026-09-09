Fondatorul unei companii de jocuri video, obligat să plătească fostei soții despăgubiri record la un proces de divorț din Coreea de Sud

O instanță sud-coreeană a ordonat miercuri ca Kwon Hyuk-bin, fondatorul companiei de jocuri video Smilegate, să-i plătească soției sale 2,55 trilioane de woni (1,91 miliarde de dolari SUA), într-un caz care ar putea reprezenta cel mai mare partaj stabilit vreodată într-un proces de divorț din țara asiatică, anunță agenția Yonhap, preluată de Reuters.

Tribunalul Familial din Seul a pronunțat hotărârea în procesul de divorț intentat în noiembrie 2022 de soția lui Kwon, identificată doar prin numele de familie Lee. Instanța a dispus plata acestei sume, care include o participație de 35% în Smilegate, către Lee, ca parte a împărțirii bunurilor dobândite în timpul căsătoriei. Compania este deținută în proporție de 100% de Kwon.

„Pârâtul trebuie să îi transfere reclamantei, în natură, 35% din acțiunile sale Smilegate și să îi plătească 65 de miliarde de woni în numerar cu titlu de împărțire a bunurilor. Pârâtul trebuie să îi furnizeze reclamantei un total de aproximativ 2,55 trilioane de woni”, a declarat instanța.

Instanța a concluzionat că mariajul lor s-a destrămat iremediabil din cauza conflictelor de lungă durată dintre cei doi și a altor circumstanțe. Judecătorii au spus că au acordat divorțul deoarece ambele părți au avut o responsabilitate egală pentru destrămarea căsătoriei, dar au respins cererea reclamantei privind plata unei pensii de întreținere.

Kwon Hyuk-bin, FOTO: AFP / Profimedia

Kwon a fondat Smilegate la un an după căsătoria cu soția sa

Născut în 1974, Kwon a absolvit Facultatea de Inginerie Electronică a Universității Sogang în 1999 și s-a căsătorit cu Lee în 2001. În anul următor, a fondat Smilegate. În 2012, a devenit președintele Smilegate Hope Studio, o fundație de interes public, iar în 2020 a devenit directorul pentru viziune al Smilegate Holdings.

Cei doi au început să locuiască separat în 2020, iar Lee a intentat divorțul doi ani mai târziu, susținând că Kwon și-a neglijat responsabilitățile față de familie.

Lee a cerut jumătate din acțiunile deținute de Kwon în Smilegate, susținând că ea deținuse o participație de 30% în companie în primii săi ani de existență.

Kwon a susținut în permanență că nu poartă nicio vină pentru destrămarea căsătoriei și că nu dorește divorțul. De asemenea, el a argumentat că Lee nu poate fi considerată cofondatoare, întrucât aceasta nici nu a investit capital în companie și nici nu a lucrat pentru aceasta.

Dacă va fi menținută la apel, suma de 2,55 trilioane de woni va depăși recordul stabilit recent de un alt caz de divorț foarte mediatizat în Coreea de Sud, care în care a fost implicat Chey Tae-won, președintele conglomeratului SK Group.

În luna iulie, miliardarul a fost obligat să-i plătească fostei sale soții, Roh Soh-yeong, 944 de miliarde de woni, în scădere față de suma de 1,38 trilioane de woni stabilită de o instanță inferioară în 2024.