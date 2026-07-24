Despăgubiri record primite la divorț de fosta soție a unui magnat din Coreea de Sud

Un tribunal din Coreea de Sud i-a ordonat vineri lui Chey Tae-won, președintele conglomeratului SK Group, să îi plătească lui Roh Soh-yeong, fosta sa soție, 944 de miliarde de woni (640 de milioane de dolari) în cadrul unui proces de divorț care a ținut prima pagină a ziarelor țării asiatice, relatează Reuters.

Suma reprezintă un record pentru Coreea de Sud, chiar dacă este semnificativ mai mică decât despăgubirea de 1,38 trilioane de woni stabilită anterior de o altă instanță în 2024.

Administratori de fonduri și analiști au declarat că acest lucru înseamnă că Chey ar putea fi nevoit să vândă acțiuni din companiile SK Group sau să le folosească drept garanție pentru a obține fondurile necesare plății, însă este puțin probabil ca acest lucru să afecteze controlul asupra conducerii conglomeratului.

Profilul internațional al SK Group a crescut spectaculos datorită „boom”-ului inteligenței artificiale.

SK Hynix, compania sa din domeniul semiconductorilor, a devenit un furnizor-cheie de cipuri de memorie HBM (High-Bandwidth Memory) necesare centrelor de date ce alimentează AI și unul dintre principalii beneficiari ai cererii explozive pentru semiconductori avansați.

„Ne cerem scuze pentru îngrijorarea creată și vom decide dacă vom formula recurs după analizarea hotărârii instanței”, a declarat Lee Jae-keun, avocatul care îl reprezintă pe Chey.

SK Group nu a răspuns imediat solicitării de a comenta decizia instanței. Avocații lui Roh nu au făcut declarații presei.

Acțiunile SK Inc. au închis ședința de tranzacționare de la Seul în scădere cu 3,8%, iar titlurile SK Hynix au pierdut 8,3%.

Divorț cu scandal în Coreea de Sud

Hotărârea de vineri a venit după ce Curtea Supremă a anulat anul trecut o parte din decizia unei instanțe inferioare privind împărțirea bunurilor în cadrul divorțului.

Curtea Supremă a decis că presupusele fonduri furnizate grupului de către tatăl lui Roh, fostul președinte Roh Tae-woo, nu pot fi considerate o contribuție protejată din punct de vedere juridic.

Divorțul propriu-zis, precum și acordarea unor despăgubiri de 2 miliarde de woni (1,36 milioane de dolari), fuseseră deja definitiv soluționate.

Chey Tae-won, FOTO: AFP / Profimedia

Chey nu este acționar direct al SK Hynix. Totuși, el este cel mai mare acționar al SK Inc., companie care deține o participație de 32% în SK Square, acționarul principal al producătorului de cipuri. Potrivit revistei Forbes, averea lui Chey este estimată la 5,4 miliarde de dolari.

Instanța a decis că acțiunile deținute de Chey la SK Inc., precum și celelalte participații ale sale, rămân supuse împărțirii bunurilor deoarece au fost dobândite în timpul căsătoriei, iar ambii soți au contribuit la crearea, menținerea și creșterea valorii acestora.

Instanța a adăugat că contribuțiile lui Roh au inclus creșterea copiilor, administrarea gospodăriei și implicarea în activități externe legate de SK Group.

De asemenea, instanța a precizat că nu a luat în considerare presupusul sprijin financiar oferit de tatăl lui Roh la calcularea proporției de împărțire a bunurilor, în conformitate cu decizia Curții Supreme.

Cum au calculat judecătorii suma ce i se cuvine fostei soții a magnatului

Vineri, Înalta Curte din Seul a decis că participațiile lui Chey trebuie evaluate la valoarea pe care o aveau la 16 aprilie 2024, data la care instanța de apel a încheiat administrarea probelor în procesul de divorț, invocând jurisprudența Curții Supreme.

Deși valoarea participațiilor lui Chey a crescut puternic după audierea din apel, instanța a apreciat că această creștere nu justifică utilizarea unei date de evaluare ulterioare, ci trebuie reflectată în stabilirea cotei care revine fiecărei părți din patrimoniul comun.

Prin hotărârea de vineri, instanța a stabilit că împărțirea bunurilor se va face în proporție de o treime pentru Roh și două treimi pentru Chey, față de cota de 35% acordată lui Roh de instanța de apel în 2024.

Instanța a mai decis că Chey va păstra proprietatea asupra acțiunilor, urmând să achite suma stabilită printr-o plată în numerar, și nu prin transferul de acțiuni, invocând rolul acestora în menținerea controlului asupra conducerii SK Group.

Cazul ar putea reveni în fața Curții Supreme dacă oricare dintre părți va contesta hotărârea pronunțată de Înalta Curte din Seul.