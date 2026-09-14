Fonduri elvețiene pentru firme românești: Ministrul Darău anunță prelungirea sesiunii de înscrieri la finanțarea SME Eco-Tech 2026

Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, a declarat, luni, răspunzând unei întrebări adresate de StartupCafe, că va prelungi din nou sesiunea de înscrieri la programul SME Eco-Tech 2026, care are un buget total de 288 milioane de lei, prin care antreprenorii români din domenii diverse pot obține fonduri elvețiano-române pentru investiții.

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