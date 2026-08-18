Fonduri europene 2026: S-a anunțat perioada de înscrieri la granturile de max. 15 milioane EUR pentru firmele românești care investesc în stocarea energiei electrice. Ghid oficial, baterii „stand-alone”

Începând cu 1 septembrie 2026, firmele românești, inclusiv IMM-uri și startup-uri, vor putea depune proiectele pentru a obține granturi de până la 15 milioane EUR pentru a face investiții în capacități de stocare a energiei electrice în baterii, în cadrul schemei de ajutoare de stat finanțate din fonduri europene prin Fondul pentru Modernizare.

Proiectele urmează să fie depuse în sistemul MySMIS2021, în perioada: 1.09.2026, ora 12:00 – 30.10.2026, ora 14:00, în cadrul apelului Sprijinirea investițiilor în dezvoltarea instalațiilor autonome (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice, cu finanțare din Fondul pentru modernizare.

Anunțul a fost făcut de Ministerul Energiei, care gestionează această schemă de ajutor de stat.

Bugetul total al acestei linii de finanțare este de 150 milioane EUR, reprezentând fonduri nerambursabile din Fondul pentru modernizare.

Din acești bani, firmele eligibile vor putea obține finanțări nerambursabile astfel:

valoarea maximă a ajutorului de stat acordat pe MWh de stocare instalat este de maximum 69.000 euro/MWh;

valoarea ajutorului de stat solicitat nu depășește 15.000.000 de euro per întreprindere, indiferent de numărul de proiecte depuse. O întreprindere poate depune unul sau mai multe proiecte.

de euro per întreprindere, indiferent de numărul de proiecte depuse. O întreprindere poate depune unul sau mai multe proiecte. intensitatea maximă a ajutorului de stat este de până la 100% din costurile eligibile ale proiectului.

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