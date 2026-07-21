Fonduri UE de 29 milioane EUR pentru IMM-uri din 7 județe. Firmele care vor putea depune proiecte sunt selectate aleatoriu

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii din șapte județe se pot înscrie până pe 20 septembrie 2026 în preselecția pentru un apel de fonduri europene cu un buget de aproape 29,9 milioane EUR.

După verificarea preliminară a eligibilității, firmele care vor primi dreptul de a depune proiecte în MySMIS vor fi alese aleatoriu, separat pentru fiecare județ, printr-o procedură transmisă în direct și certificată de un notar.

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