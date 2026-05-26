Foraje eșuate pentru OMV în Marea Neagră, lângă Neptun Deep: „Nu am găsit rezerve suficient de gaz, așa că le-am astupat și abandonat”

OMV Petrom și compania NewMed Energy, care sunt operatori în perimetrul offshore Han Asparuh din perimetrul bulgăresc al Mării Negre, anunță că au abandonat forajele în această zonă, scrie Profit.ro.

“Am forat două sonde în Han Asparuh. Din păcate, nu am reușit să găsim resurse semnificative de gaze naturale acolo. Am astupat și abandonat ambele sonde”, a afirmat CEO-ul OMV Petrom, Christina Verchere.

Potrivit acesteia, “cele două sonde au costat aproximativ 170 de milioane de euro. Totuși, aceasta este suma brută. Expunerea noastră la acest cost a fost de aproximativ 30 de milioane de euro, deoarece am atras parteneri. Când atragi un partener, acesta suportă o parte mai mare din costuri ca parte a intrării în aceste sonde”, a declarat CEO-ul OMV Petrom, Cristina Verchere.

Progrese în cadrul proiectului Neptun Deep

Pe de altă parte, la începutul lunii mai, OMV a anunțat că lucrările la conducta offshore care va prelua gazele din largul Mării Negre şi le va aduce la ţărm au început, marcând un progres important în cadrul proiectului Neptun Deep, iar primul dintre vasele care instalează conducta de 160 de kilometri, Castoro, a sosit în România, relata Agerpres.

„Neptun Deep este un proiect strategic pentru România şi pentru securitatea energetică a regiunii, cu investiţii de aproximativ 4 miliarde de euro şi o producţie anuală estimată de circa 8 miliarde de metri cubi de gaze naturale. În 2026, vom avansa cu etape majore aici, în România: instalarea conductei offshore, a echipamentelor submarine, precum şi a platformei de producţie. Toate activităţile se desfăşoară la cele mai înalte standarde de siguranţă şi calitate, cu obiectivul de a începe producţia în 2027”, a declarat directorul general al OMV Petrom, Christina Verchere, la un eveniment organizat luni la Tuzla.

Ea a subliniat că se discută de mult timp despre proiectul Neptun Deep, dar acum se trece de la concepte la realitate şi începe să se vadă că proiectul prinde viaţă în Marea Neagră.

„Încep cu tema parteneriatului şi a colaborării – modul în care cele două companii aduc împreună experienţa internaţională şi expertiza locală pentru a da viaţă acestui proiect. Am reuşit acest lucru lucrând împreună ca echipe pentru a transforma proiectul în realitate. (…) Am vorbit despre acest proiect de multe ori, dar îl considerăm mai mult decât un simplu proiect de furnizare de gaze. Este un proiect pentru România. Plasează România clar pe hartă şi demonstrează ce putem realiza în Marea Neagră, contribuind la dezvoltarea securităţii energetice în regiune.

(…) Este un proiect mare. Avem mult de muncă, multe provocări, multe dezbateri şi discuţii. Dar există un lucru constant: mândria care ne face să stăm drepţi. Suntem foarte mândri de acest proiect – atât pentru companiile noastre, cât şi, mai ales, pentru România”, a transmis Verchere.

Cristian Hubati, membru al Directoratului OMV Petrom responsabil de Explorare şi Producţie, a precizat că lucrările de instalare planificate pentru anul acesta presupun mobilizarea unei flote de aproximativ 50 de nave, iar până la 10 dintre acestea sunt implicate în lucrările de instalare a conductei.

„Este vorba de nave de top la nivel internaţional, specializate în instalaţii submarine, inclusiv unele dintre cele mai mari unităţi offshore din lume. Integrarea operaţiunilor maritime, submarine şi onshore este esenţială pentru a livra proiectul în condiţii de siguranţă şi într-un orizont de timp ambiţios”, a explicat Hubati.

Acesta a semnalat că Neptun Deep, cel mai mare proiect de gaze al Uniunii Europene, intră în acest moment în faza în care tot ceea ce înseamnă echipamente fabricate în diverse părţi ale lumii încep să se adune în Marea Neagră şi vor participa la construcţia proiectului.

„Ce vedem astăzi? Vedem staţia de tratare de gaze şi de livrare în Sistemul Naţional de Transport în Conducte a gazului către Transgaz. De asemenea, vom vedea sosirea conductei de pe offshore pe mare în partea de teren. (…) Ce aş vrea să vă spun este că lucrurile mari rămân în istorie prin numere. Trafalgar a rămas în istorie prin 60 de vapoare care au fost implicate, dar să nu colaboreze. Neptun Deep are 50 de vapoare care în principiu trebuie să colaboreze ca un ceas elveţian. Întotdeauna când colaborezi, lucrurile sunt mult mai dificile, pentru că trebuie să ştii ce face stânga, ce face dreapta. Într-un conflict, foloseşti un plan, după care fiecare improvizează. Nu e cazul aici. Dintr-un capăt până în celălalt va trebui să livrăm ştiind unii de alţii, inclusiv timpul în care trebuie să livreze fiecare. Un proiect extrem de important. O conductă care începe să fie întinsă pe mare, platforma care este în execuţie în Indonezia şi care anul acesta va ajunge în Marea Neagră. Picioarele platformei care sunt în Italia, în Sardinia, care sunt în execuţie, aproape terminate. Deci, vom vedea din acest moment din ce în ce mai multe lucruri tangibile care se întâmplă în Marea Neagră pentru livrarea proiectului, lucru care ar trebui să ne facă mândri. Neptun aduce stabilitate energetică pentru România, aduce stabilitatea energetică în regiune. Haideţi să ne uităm să vedem cum o să fie livrat. De asemenea, platforma de producţie este în execuţie în Indonezia. Nu pot să vă spun momentul exact când vom pleca de acolo, din diverse considerente. Ce pot să vă spun este că ea va veni de jur împrejurul Africii şi va intra în Mediterană, după care va veni în Marea Neagră. O călătorie destul de lungă”, a spus Hubati.

La rândul său, directorul general al Romgaz, Răzvan Popescu, a subliniat că începerea lucrărilor de instalare a conductei principale de gaze reprezintă atingerea unui obiectiv esenţial în dezvoltarea proiectului Neptun Deep.

„Încă un moment foarte important în proiectul Neptun Deep: începerea instalării conductei subacvatice care va lega platforma de producţie Neptun Alfa cu infrastructura de suprafaţă de pe on-shore. Ea are 160 km lungime şi faptul că am început această instalare denotă faptul că suntem în termen cu livrarea acestui proiect. Aş vrea să ating un punct foarte important: este vorba de colaborare, colaborarea care a avut loc între OMV Petrom şi Romgaz, între noi şi echipa de proiect, care a făcut o treabă extraordinară pentru a livra un proiect de o asemenea complexitate tehnică pentru România şi care, începând cu 2027, va schimba şi îmbunătăţi rolul României, regional, şi va arăta un beneficiu pentru consumatorul final român. (…) Finalizarea investiţiei şi introducerea în exploatarea comercială a zăcămintelor de gaze naturale vor consolida poziţia României, aducând un atu de rezilienţă energetică, atât la nivel naţional, cât şi regional” a afirmat Răzvan Popescu.

Aristotel Jude, director general adjunct al Romgaz, a subliniat, de asemenea, că, în cadrul proiectului strategic, conducta principală de gaze va face parte din infrastructura aferentă activităţii de producţie a gazelor naturale, în acest an proiectul trecând de la o dimensiune de execuţie globală la una locală, cu o mobilizare amplă de resurse pentru instalarea şi conectarea echipamentelor subacvatice în largul Mării Negre.

Conform unui comunicat al celor două companii, primul vas din flota necesară pentru dezvoltarea proiectului Neptun Deep a sosit în România: Castoro 10 va instala primul tronson al conductei, în zona de ţărm. Conexiunea va fi realizată prin microtunelul deja construit la Tuzla, o tehnologie ce sporeşte siguranţa lucrărilor şi minimizează impactul asupra mediului.

Etapa de instalare a conductelor reprezintă o componentă esenţială în cadrul proiectului. Conducta va avea aproximativ 160 km şi va fi alcătuită din mii de segmente de ţeavă din oţel cu un diametru de 30″ (76 cm) şi va transporta gazele naturale de la platforma de producţie din larg până la ţărm, unde vor fi măsurate şi introduse în Sistemul Naţional de Transport.

Infrastructura Neptun Deep include platforma offshore, trei sisteme submarine, 10 sonde de producţie – patru deja forate în Pelican Sud şi şase în curs pe Domino – şi staţia de măsurare şi control al gazelor de la ţărm, din Tuzla.

„Navele de instalare a conductei funcţionează ca adevărate fabrici în miniatură. Îmbinările conductelor sunt aliniate, sudate, testate şi etanşate la bord, înainte de a fi coborâte într-o linie continuă pe fundul mării. Acest sistem permite un control riguros al calităţii în fiecare etapă şi eficienţă ridicată chiar şi în condiţii de operare offshore”, se subliniază în comunicat.

Principalele nave implicate în activităţile de instalare sunt: Castoro 10 – navă pentru instalarea conductelor şi pentru lucrările din zona de ţărm, cu o lungime de peste 160 de metri; Castorone – una dintre cele mai mari şi mai puternice nave de instalare a conductelor offshore din lume, cu o lungime de aproximativ 330 de metri; JSD 6000 – una dintre cele mai avansate nave multifuncţionale de instalare a conductelor în ape adânci şi de transport de sarcini grele aflate în prezent în serviciu. Aceasta va realiza instalarea infrastructurii submarine în zona de ape adânci, asigurând conectarea sondelor la platforma de producţie. Aceste nave vor fi susţinute de nave de aprovizionare, remorchere, barje şi unităţi operate de vehicule subacvatice telecomandate (ROV), asigurând desfăşurarea eficientă şi în condiţii de siguranţă a operaţiunilor offshore.

OMV Petrom este cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est, cu o producţie anuală de ţiţei şi gaze la nivel de grup de aproximativ 38 milioane bep în 2025. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual şi operează o centrală electrică pe gaze naturale de înaltă eficienţă de 860 MW. Pe piaţa distribuţiei de produse petroliere cu amănuntul, Grupul este prezent în România şi în ţările învecinate prin intermediul a aproximativ 780 benzinării, sub două branduri – OMV şi Petrom.

OMV Petrom este listată la Bursa de Valori Bucureşti cu 28,1% din acţiuni liber tranzacţionabile. La sfârşitul anului 2025, acţionarii români deţineau circa 45% din acţiuni, din care statul român, deţinea 20,7%, iar 24,4% erau deţinute de fondurile de pensii din România, precum şi de alte persoane fizice şi entităţi juridice româneşti. OMV Aktiengesellschaft deţinea 51,2% din acţiunile OMV Petrom, iar restul de 3,7% erau deţinute de alţi investitori străini.

SNGN Romgaz este cel mai mare producător şi principal furnizor de gaze naturale din România. Compania este admisă la tranzacţionare pe piaţa Bursei de Valori din Bucureşti (BVB). Acţionar principal este statul român cu o participaţie de 70%. Compania are o experienţă vastă în domeniul explorării şi producerii de gaze naturale, istoria sa începând acum mai bine de 100 de ani, în anul 1909. Romgaz face explorare geologică în scopul descoperirii de noi zăcăminte gazifere, produce gaz metan prin exploatarea zăcămintelor din portofoliul companiei, depozitează subteran gaze naturale, efectuează intervenţii, reparaţii capitale şi operaţii speciale la sonde şi asigură servicii profesioniste de transport tehnologic.

La data de 1 august 2022, Romgaz a devenit acţionarul unic al Romgaz Black Sea Limited (înfiinţat ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited), ca urmare a finalizării tranzacţiei de achiziţie şi transferul tuturor acţiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited care deţine 50% din drepturile dobândite şi din obligaţiile asumate prin Acordul Petrolier pentru zona de apa adâncă a perimetrului offshore XIX Neptun din Marea Neagră.