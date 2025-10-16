Formațiunea „Democrația Acasă”, susținută de George Simion, intră în Parlamentul de la Chișinău. Curtea Constituțională a validat alegerile din 28 septembrie

Curtea Constituțională de la Chișinău a validat alegerile parlamentare de pe 28 septembrie din Republica Moldova. Acest lucru înseamnă că toate cele 101 mandate de deputat sunt confirmate, inclusiv cele ale Partidului „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc.

La începutul lunii octombrie, Comisia Electorală Centrală de la Chișinău a constat într-un raport că formațiunea condusă de Vasile Costiuc și-a făcut campanie electorală pe rețelele de socializare, fără să declare cheltuieli pentru publicitate plătită, dar și că ar fi folosit în acest scop conturi false.

Sesizările în acest sens au fost depuse de reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), dar și de Inspectoratul Național de Investigații. De asemenea, erau suspiciuni privind existența unui pretins bloc electoral camuflat, deoarece pe listele „Democrația Acasă” s-ar fi regăsit și membri ai AUR Moldova. O altă observația referitoare la formațiunea lui Costiuc era legată de fotografia cu George Simion, liderul AUR, care circula chiar în ziua alegerilor.

La toate aceste acuzații, Costiuc a declarat că nu a cheltuit niciun ban pentru promovare în TikTok, iar vizualizările au crescut natural, că nu există niciun bloc camuflat ascuns și nu are acces la conturile de pe care a fost promovată fotografia sa alături de George Simion.

În cadrul unui briefing, după ședința Curții Constituționale de la Chișinău, șefa instituției Domnica Manole, referindu-se la observațiile CEC în privința „Democrația Acasă”, a declarat că Înalta Curte nu a constat încălcările în măsură să influențeze decisiv rezultatul votului din 28 septembrie.



Partidul “Democrația Acasă” s-a remarcat și în luna iunie prin participarea la conferința Make Europe Great Again, care s-a desfășurat la Chișinău, cu implicarea reprezentanților AUR și în special al lui George Simion, care a avut o intervenție online la eveniment.

Cum sunt împărțite mandatele în Parlament

Potrivit rezultatul alegerilor, Partidul Acțiune și Solidaritate urmează să între în legislativ cu 55 de deputați, însă doi aleși de pe lista acestei formațiuni au declarat deja că vor rămâne independenți. Blocul Patriotic, din care face parte fostul președinte Igor Dodon, va avea 26 de legislatori, Blocul „Alternativa”, fondat inclusiv de primarul Chișinăului, Ion Ceban, – 8, iar “Partidul Nostru” și Partidul „Democrația Acasă” câte șase mandate. După validarea alegerilor parlamentare și a mandatelor de deputat de către Curtea Constituțională, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, urmează să convoace prima ședință a noului Parlament.

Ședința urmează să fie prezidată de cel mai în vârstă deputat, în acest caz fiind vorba de liderul Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, fostul șef al statului, Vladimir Voronin.