Forță majoră pentru contractele de energie la Nuclearelectrica, pe fondul secetei de pe Dunăre

Nuclearelectrica a anunțat marți, pe Bursa de Valori București (BVB), că a primit de la Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța (CCINA) o serie de avize de existență a cazului de forță majoră asupra contractelor de livrare a energiei electrice. Măsura vine în contextul secetei severe de pe Dunăre, care a determinat scăderea debitului și a nivelului fluviului până la valori care afectează alimentarea cu apă tehnologică și de răcire a centralei nucleare de la Cernavodă.

Forța majoră este mecanismul juridic prin care o companie poate demonstra că neexecutarea unei obligații contractuale nu îi este imputabilă. pe fondul unui eveniment extraordinar pe care nu l-a putut evita.

Avizele de „existență a cazului de forță majoră” au fost eliberate la solicitarea Nuclearelectrica.

Compania precizează că situația a dus deja la oprirea controlată a Unității 1 de la Cernavodă (din 28 iulie) și la imposibilitatea de a-și îndeplini integral, din producția proprie, obligațiile asumate prin anumite contracte de energie electrică. Nuclearelectrica avertizează că există posibilitatea opririi controlate și a Unității 2.

Ce înseamnă forță majoră pentru contractele de energie

Potrivit informării transmise Bursei de Valori București, CCINA a emis în 10 august avizele de existență a cazului de forță majoră, la solicitarea Nuclearelectrica.

Avizele au la bază seceta hidrologică severă în bazinul Dunării, care a dus la scăderea debitului și nivelului fluviului sub valorile necesare pentru asigurarea, în condiții de securitate nucleară, a sursei de apă tehnologică și de răcire a centralei de la Cernavodă.

Nuclearelectrica arată că această situație a determinat oprirea controlată a Unității 1 și, implicit, imposibilitatea de a-și executa integral, din propria producție, obligațiile contractuale față de partenerii săi, începând cu 27 iulie 2026 și pe perioada în care se vor menține efectele evenimentului de forță majoră.

Avizele emise de CCINA sunt acte constatatoare, emise în baza legii și în conformitate cu prevederile contractuale.

Declararea forței majore nu înseamnă că Nuclearelectrica este exonerată de orice obligație, ci constituie baza juridică prin care compania poate invoca un eveniment extern, imprevizibil și independent de voința sa, care împiedică executarea obligațiilor contractuale în condițiile prevăzute de contracte.

Unitatea 2 riscă să fie oprită din 13 august

Nuclearelectrica a transmis marți că, la acest moment, există posibilitatea opririi controlate a Unității 2 în dimineața zilei de 13 august 2026, iar decizia va depinde de evoluția prognozelor Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA), de scăderea nivelului Dunării și de parametrii de operare ai centralei.

O eventuală oprire a Unității 2 ar avea o importanță majoră pentru sistemul energetic național, deoarece cele două reactoare de la Cernavodă reprezintă principala sursă de producție de energie electrică în bandă, cu o putere instalată cumulată de circa 1.400 MW.

În condițiile în care Unitatea 1 este deja oprită, scoaterea din funcțiune și a Unității 2 ar însemna indisponibilizarea întregii capacități nucleare de la Cernavodă.

De ce este afectată o centrală nucleară de nivelul Dunării

Centrala de la Cernavodă utilizează apa Dunării în sistemul său de răcire. Scăderea debitului și a nivelului fluviului poate afecta condițiile în care apa poate fi prelevată și utilizată în instalațiile centralei. Problema nu este lipsa apei pentru consumul propriu-zis al reactorului, ci asigurarea condițiilor tehnice și de securitate necesare pentru răcirea instalațiilor.

În cazul unor condiții hidrologice extreme, operatorul poate reduce puterea sau poate opri controlat reactorul, tocmai pentru a menține instalațiile în limitele de securitate prevăzute pentru funcționarea centralei.

Nuclearelectrica: Vom încerca să reducem efectele asupra partenerilor contractuali

Nuclearelectrica precizează că va transmite partenerilor contractuali o estimare privind durata perioadei în care nu își poate îndeplini obligațiile, în măsura în care această estimare va fi disponibilă.

Compania a mai afirmat că estimarea nu va constitui o limitare sau o obligație pentru părțile contractuale, având în vedere caracterul dinamic al situației hidrologice.

România a mai funcționat anul acesta fără ambele unități nucleare

În eventualitatea opririi Unității 2, România ar pierde temporar aproximativ 1.400 MW de capacitate nucleară instalată. România s-a mai aflat într-o astfel de situație și în luna mai, când niciuna dintre cele două unități nu au funcționat timp de 20 de zile.

Cele două reactoare nucleare de la Cernavodă asigură circa 20% din necesarul de consum național.

Timp de trei săptămâni, din 10 mai până pe 30 mai 2026, cele două unități ale centralei nucleare de la Cernavodă au fost oprite simultan.

Pe 4 mai 2026, Unitatea 2 s-a deconectat automat de la rețea, în urma unei defecțiuni la un separator electric. Pe 10 mai, Unitatea 1 a intrat în oprirea planificată.

Până în 30 mai, când Unitatea 2 a fost resincronizată la SEN, ambele unități au fost simultan indisponibile. Unitatea 1 a fost reconectată ulterior, pe 5 iulie, după finalizarea opririi planificate.