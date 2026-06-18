Forțele americane ridică blocada care viza porturile iraniene, dar rămân în zonă. Anunțul SUA despre pașii care urmează

Vicepreşedintele american JD Vance discută cu jurnaliștii înainte de îmbarcarea la bordul avionului Air Force Two. Credit foto: Jacquelyn Martin / AFP / Profimedia

Comandamentul central (CENTCOM) al armatei SUA a anunțat joi că forțele americane au ridicat blocada care viza porturile Iranului, dar a precizat că navele militare americane rămân „în zona generală”, a transmis CNN.

Blocada fusese instituită în luna aprilie, iar decizia de a o ridica s-a concretizat la o zi după ce președintele american Donald Trump a semnat o copie a acordului dintre SUA și Iran în Franța, la Palatul Versailles.

„Astăzi, forțele americane au ridicat blocada asupra întregului trafic maritim care intră și iese din zonele de coastă iraniene, în conformitate cu instrucțiunile președintelui. Forțele americane nu împiedică tranzitul navelor către sau dinspre porturile iraniene din Golful Persic și Golful Oman”, a declarat CENTCOM într-o postare pe platforma X.

„Toate eforturile de aplicare a blocadei militare americane au încetat. Marile noastre nave vor rămâne în zona generală pentru a se asigura că toate aspectele acordului sunt respectate și sunt în vigoare”, mai scrie în comunicat.

Prin renunțarea la blocadă, SUA „își onorează partea inițială a acordului”, a declarat vicepreședintele JD Vance, spunând că iranienii își onorează, de asemenea, „partea lor de angajament”, prin faptul că nu trag asupra niciunei nave din Strâmtoarea Ormuz.

Forțele navale americane au de luni de zile o putere de foc semnificativă în Orientul Mijlociu. În mai, în regiune erau peste 15 distrugătoare și două portavioane.

60 de zile pentru perfectarea unui acord final

JD Vance a precizat că astăzi încep cele 60 de zile pentru încheierea unui acord final, conform proaspăt semnatului memorandum de înțelegere dintre Washington și Teheran.

Timpul va spune dacă Iranul „se conformează cu următorul pas” din plan, a adăugat vicepreședintele american. El a menționat că se va deplasa în Elveția pentru o semnare de acord, dar că nu este sigur când.

Potrivit vicepreședintelui Vance, în acest weekend sunt așteptate să înceapă negocierile tehnice pentru finalizarea detaliilor din acord.

Acordul final, a mai spus JD Vance, va aborda și operarea pe termen lung a Strâmtorii Ormuz, o rută crucială pentru aprovizionarea globală cu energie.