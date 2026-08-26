Forțele kurde siriene, care au luptat împotriva jihadiştilor ISIS, dizolvate oficial. Sfârşitul unei ere pentru kurzii din Siria

Comandantul Mazloum Abdi a anunţat marţi seară dizolvarea forţelor kurde siriene care au luptat împotriva jihadiştilor din gruparea Stat Islamic (ISIS), în virtutea unui acord cu preşedintele Ahmed al-Sharaa, hotărât să reunifice Siria.

„Anunţăm azi încheierea misiunii Forţelor democratice siriene (FDS) şi declarăm, cu deplină responsabilitate, dizolvarea lor ca forţă militară independentă”, a afirmat liderul FDS, Mazloum Abdi, într-un discurs în limba arabă, apoi în kurdă, la palatul prezidenţial din Damasc, relatează Agerpres citând France Presse.

El anunţase joi că integrarea instituţiilor kurde civile, militare, administrative şi de securitate în cadrul statului sirian a fost finalizată, la aproape opt luni de la încheierea unui acord cu Damascul.

Abdi a precizat că dizolvarea puternicelor sale forţe a intervenit „după acordul încheiat cu preşedintele Al-Sharaa şi finalizarea procesului de integrare a forţelor noastre în cadrul brigăzilor armatei siriene”.

Forțele kurde din Siria erau susţinute de coaliţia internaţională condusă de Statele Unite

FDS, formate în 2015 la iniţiativa Washingtonului, constituiau armata administraţiei autonome kurde din Siria şi au luptat împotriva jihadiştilor din ISIS, fiind susţinute de coaliţia internaţională condusă de Statele Unite.

La apogeul lor, acestea numărau aproximativ 100.000 de luptători, kurzi şi arabi, şi controlau zone vaste din nordul şi nord-estul Siriei, regiuni bogate în petrol.

„De la înfiinţarea FDS, luptătorii lor şi-au asumat o responsabilitate grea în timpul uneia dintre cele mai dificile perioade” pentru Siria, a subliniat liderul kurd.

„Ei au eliberat numeroase oraşe şi localităţi siriene, mai întâi de sub regimul baasist, apoi de sub terorismul Daesh”, a adăugat el, făcând referire la puterea preşedintelui înlăturat Bashar al-Assad şi folosind denumirea arabă a ISIS.

Dizolvarea acestei forţe, considerată mult timp cea mai bine antrenată şi organizată din Siria, marchează, potrivit experţilor, sfârşitul unei ere pentru kurzii din ţară.

Aceştia din urmă au visat mult timp la autonomie înainte de căderea, în 2024, a lui Bashar al-Assad, eveniment care a determinat Washingtonul să îşi reorienteze sprijinul în favoarea noilor autorităţi de la Damasc, favorabile Statelor Unite.

„Circumstanţele s-au schimbat astăzi, iar ţara a intrat într-o nouă fază plasată sub semnul păcii şi al participării”, a adăugat Abdi.