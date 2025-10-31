Forțele poloneze au interceptat un avion militar rusesc deasupra Mării Baltice pentru a treia oară în patru zile

Armata poloneză a anunțat vineri că aeronavele sale au interceptat un avion rusesc de recunoaștere deasupra Mării Baltice pentru a treia oară în această săptămână, transmite Reuters.

Aeronava nu a încălcat spațiul aerian polonez, a spus comandamentul operațional al armatei poloneze, însă, precum în incidentele anterioare, nu avea un plan de zbor înregistrat, iar transponderele sale erau oprite.

„Asta este deja a treia astfel de situație din această săptămână, confirmând activitatea tot mai mare a aviației rusești în regiunea baltică”, a declarat armata poloneză.

Celelalte două incidente de acest gen au avut loc joi și marți, potrivit The Moscow Times.

Reuters notează că țările de pe Flancul Estic al NATO sunt în alertă pentru potențiale incursiuni aeriene rusești după evenimentele din septembrie, când trei avioane militare rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei timp de 12 minute, la doar câteva zile după ce peste 20 de drone rusești au intrat în spațiul aerian polonez.

În 13 septembrie a fost încălcat și spațiul aerian al României, în zona localității Chilia Veche din Deltă, unde o dronă rusească a navigat vreme de 50 de minute, părăsind apoi țara, sub monitorizarea avioanelor militare ale NATO.