Forțele ucrainene au atacat trei platforme de foraj ale Lukoil din Marea Caspică

Armata ucraineană a anunțat, duminică, că a lovit trei platforme de foraj din Marea Caspică, care aparțin companiei petroliere ruse Lukoil, potrivit Reuters și The Kyiv Independent.

Forțele ucrainene au lovit platformele „V. Filanovsky”, „Yuri Korchagin” și „Valery Grayfer”.

„Aceste instalații sunt folosite pentru a sprijini armata de ocupație rusă. Au fost înregistrate lovituri directe. Amploarea pagubelor este în curs de evaluare”, a declarat Statul major al armatei ucrainene.

În același comunicat este menționat că, separat, a fost lovit și un sistem antiaerian rusesc Buk-M3 din Luganskul aflat sub ocupație rusă.

În plus, armata ucraineană spune că a atacat un depozit de materiale din zona Novotroiițke, în Hersonul ocupat de ruși. Este vorba despre un depozit al principalei forțe ruse din regiune, Armata 49 Arme Combinate.

The Kyiv Independent scrie că Ucraina și-a intensificat campania de atacuri împotriva instalațiilor petroliere din interiorul Rusiei și de pe teritoriile aflate sub ocupație rusă, bazându-se în principal pe drone dezvoltate pe plan intern.

Sâmbătă, guvernatorul regiunii ruse Belgorod, care se învecinează cu Ucraina, anunța că 600.000 de locuitori au rămas fără curent electric, apă și căldură, după un atac cu rachetă al forțelor ucrainene.

De partea cealaltă, forțele ruse au bombardat frecvent sistemul energetic al Ucrainei, provocând pene de curent în fiecare zi, și au atacat și sistemele de încălzire în perioada iernii. O operațiune din timpul nopții de joi spre vineri a lăsat aproape jumătate dintre blocurile din Kiev fără încălzire, pe temperaturi de -10 grade Celsius.