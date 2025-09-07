Forțele ucrainene au lovit un obiectiv strategic important în Rusia, anunță armata de la Kiev

Trupele Kievului au atacat noaptea trecutămrafinăria Ilsky din regiunea Krasnodar și stația de control a conductei petroliere „8-N”, situată lângă satul Naitopovici din regiunea Briansk, a anunțat Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Ambele obiective sunt folosite pentru aprovizionarea cu combustibil a trupelor ruse implicate în invazia Ucrainei, se arată în comunicatul armatei, citat de The Kyiv Independent.

În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice ruse, încercând să pună presiune economică pe Moscova și să îi limiteze capacitatea de a finanța războiul.

Stația de control „8-N” a suferit mai multe lovituri, izbucnind un incendiu în apropierea stației de pompare și a parcului de rezervoare, potrivit armatei ucrainene.

Atacul a fost efectuat de Forțele de Rachete și Artilerie, împreună cu unitățile de sisteme fără pilot, coordonate cu alte ramuri ale armatei.

Complexul „Steel Horse”, din care face parte instalația, are o capacitate de pompare de 10,5 milioane de tone și este considerat strategic pentru transportul de combustibil către trupele ruse.

Comandantul Forțelor ucrainene de Sisteme fără pilot, Robert Brovdi, a precizat că stația „8-N” joacă un rol important și în transportul produselor petroliere din rafinăriile belaruse, în special de la Mozyr și Novopolotsk, către Rusia.

Explozie și incendiu au fost raportate și la rafinăria Ilsky, care procesează anual peste 6,4 milioane de tone de petrol și aprovizionează armata rusă. Atacul a fost executat de Forțele pentru Operațiuni Speciale, conform armatei ucrainene iar daunele sunt evaluate în prezent.

Rafinăria, aflată la aproximativ 500 km de teritoriul controlat de Ucraina, este una dintre cele mai mari din sudul Rusiei. Înaintea confirmării oficiale, pe rețelele de socializare rusești au circulat imagini și înregistrări video cu un incendiu de proporții la instalația din Krasnodar. Autoritățile locale au susținut inițial că focul a izbucnit într-un atelier tehnologic, adăugând că nu s-au înregistrat victime.

Pe lângă infrastructura energetică, armata ucraineană a vizat și poziții ale trupelor ruse, precum și depozite logistice din regiunea Kursk.

Atacurile la distanță lungă asupra rafinăriilor și depozitelor de combustibil au devenit o strategie constantă a Kievului, pentru a tăia sursele de finanțare ale Moscovei. Rafinăria Ilsky a mai fost ținta Ucrainei, ultima dată pe 7 iulie, când o dronă a lovit unul dintre atelierele tehnologice, conform unor surse din serviciile de informații militare ucrainene (HUR).

Regiunea Krasnodar, cu ieșire la Marea Neagră, a fost vizată tot mai frecvent de dronele ucrainene, pe măsură ce Kievul își extinde raza de acțiune în adâncul teritoriului rus. Doar în august, Ucraina a atacat cel puțin 12 rafinării, scoțând din funcțiune instalații care reprezentau peste 17% din capacitatea națională de procesare a Rusiei, adică aproximativ 1,1 milioane de barili pe zi