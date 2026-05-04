Fortificații la granița cu Transnistria. Kievul pregătește „o capacitate de reacție rapidă la orice amenințare”

Armata ucraineană construieşte fortificaţii în apropiere de frontiera cu Republica Moldova pe segmentul transnistrean din cauza riscurilor potenţiale şi a prezenţei unui contingent militar rusesc în regiune, potrivit RBC-Ukraina, care citează Comandamentul operaţional „Vest” al forţelor ucrainene, relatează portalul Deschide.md.

Şeful grupului de trupe ucrainene „Vest”, generalul de brigadă Vladimir Şvediuk, a efectuat o vizită de lucru în zona de frontieră cu Transnistria, unde a discutat cu comandanţi de diferite niveluri, a verificat gradul de pregătire al unităţilor, dotarea acestora şi starea liniilor de apărare.

Autorităţile militare ucrainene planifică instituirea unui sistem de apărare eşalonat în această zonă, care să permită reacţii rapide la eventuale provocări sau ameninţări dinspre regiunea transnistreană, transmite Agerpres.

„Una dintre principalele sarcini rămâne consolidarea semnificativă a capacităţilor de apărare ale frontierei de sud-vest şi crearea condiţiilor necesare pentru îmbunătăţirea mobilităţii şi sprijinului logistic al trupelor. Acest lucru va permite construirea unui sistem de apărare eşalonat, capabil să răspundă prompt la orice provocare sau manifestare de agresiune”, au declarat reprezentanţii Comandamentului operaţional „Vest”.

„Întărirea liniilor de apărare de la frontieră reprezintă un răspuns complex la riscurile existente şi o capacitate de reacţie rapidă la orice ameninţare”, au subliniat oficialii militari ucraineni.

Unităţile forţelor de apărare ucrainene sunt implicate şi în dezvoltarea sistemului de pregătire a rezistenţei naţionale a populaţiei din regiune.

Totodată, comandantul grupului de trupe „Vest” a avut întrevederi cu reprezentanţi ai instituţiilor medicale locale pentru a verifica nivelul de pregătire al infrastructurii sanitare în eventualitatea acordării de asistenţă militarilor.