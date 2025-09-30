Fost asistent al unui lider AfD, condamnat la aproape cinci ani de închisoare pentru spionaj în favoarea Chinei. A colectat documente din Parlamentul European

Un fost asistent al unui politician de rang înalt din partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a fost condamnat marți la aproape cinci ani de închisoare pentru spionaj în favoarea Chinei, potrivit Reuters.

Inculpatul, identificat doar ca Jian G., cetățean german, conform regulilor de protecție a datelor, a spionat disidenți chinezi aflați în Europa și a transmis informații din Parlamentul European către serviciile de informații chineze, a declarat un judecător al Tribunalului Regional Superior din Dresda.

Jian G. a fost acuzat că a lucrat pentru un serviciu de informații chinez încă din 2002 și că a colectat documente și fișiere din Parlamentul European în perioada în care lucra pentru Maximilian Krah, fost europarlamentar care reprezintă în prezent AfD în parlamentul național al Germaniei.

Ambasada Chinei la Berlin nu a răspuns unei solicitări de comentarii. Beijingul a negat anterior acuzațiile de spionaj în Europa.

Krah a declarat marți că așteaptă să obțină mai multă „claritate cu privire la activitățile de spionaj cărora le-a fost victimă” din motivarea scrisă a instanței, care urmează să fie publicată, adăugând că și-a întărit semnificativ măsurile de securitate în birou după arestarea fostului său colaborator.

Acuzațiile de spionaj au fost formulate în perioada în care Krah candida primul pe lista AfD pentru Parlamentul European și au alimentat îngrijorările legate de orientările pro-China și pro-Rusia ale unor lideri importanți ai partidului.