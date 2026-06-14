Fost consilier al lui Nicușor Dan: „A conspirat cu PSD. Acum și-a dat arama pe față”

Fostul consilier prezidențial, Ludovic Orban, a declarat duminică, la Digi 24, că desemnarea făcută de președintele Nicușor Dan este un „atac la constituție și o încălcare grosolană a democrației”, susținând că a pus de la bun început umărul, alături de PSD, pentru debarcarea Guvernului Bolojan.

Nicușor Dan a încălcat de două ori constituția, susține Orban. Prima dată când l-a desemnat pe Eugen Tomac, care făcea parte dintr-un partid care nu e în Parlament, iar a doua oară prin nominalizarea lui Adrian Veștea, fără să facă consultări cu partidele parlamentare și fără ca una dintre aceste formațiuni să facă o astfel de propunere, a subliniat președintele Forței Drepte.

Fostul lider liberal a susținut că prin desemnarea lui Veștea demonstrează „limpede” că șeful statului este „alături de PSD împotriva PNL”.

„Eugen Tomac a fost un premier surogat PSD iar Adrian Veștea este același lucru, susținut de PSD. Că va mai luat niște voturi din PNL, asta e discutabil, vom vedea dacă după decizia a Biroului Național al PNL vor fi foarte mulți parlamentari dispuși să se plaseze în afara partidului”, a spus Orban.

El a mai afirmat că Nicușor Dan „ne arată, în sfârșit că își dă arama pe față” și că șeful statului „a conspirat împreună cu PSD pentru debarcarea Guvernului Bolojan și pentru scindarea PNL”.

„Practic, l-a transformat într-un inamic politic. Se comportă de parcă e un inamic politic. Este inacceptabil așa ceva într-o democrație”, a subliniat fostul președinte PNL.

„Asta demonstreazăcă tot ce spune Nicușor Dan astăzi este o minciună gogonată, că el vrea o majoritate pro-occidentală. El a distrus Coaliția împreună cu PSD. Și astăzi încearcă să distrugă din nou. Încearcă să își formeze o majoritate care este consturită pe PSD și trădători”, a mai comentat fostul consilider al președintului.

Orban a mai apreciat că în calculele pentru susținerea Guvernului Veștea sunt parlamentari care au fost aleși pe listele SOS România și POT.

„Nicușor Dan, care spune că se luptă împotriva extremismului, încearcă să își facă o majoritate parlamentară și o susținere pentru un guvern, prin emanația propriei voinței și nu a voinței partidelor parlamentare, cu voturi de la georgiști și șoșocari”, a mai punctat Orban.

Eugen Tomac și-a depus duminică mandatul, în ultima zi când trebuie să anunțe Parlamentul privind formula viitorului Guvern, iar Nicușor Dan a anunțat că l-a desemnat pentru funcția de premier pe Adrian Veștea, prim-vicepreședinte PNL și președintele CJ Brașov.