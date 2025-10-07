Fost consilier al lui Zelenski, devenit critic al regimului după ce s-a arătat deschis concesiilor teritoriale, vizat de un mandat internațional de arestare emis de Rusia

Rusia a emis un mandat internațional de arestare pe numele lui Oleksii Arestovich, fost consilier al biroului președintelui Volodimir Zelenski, a anunțat marți agenția rusă de presă TASS.

Autoritățile ruse l-au acuzat pe Arestovich de terorism și de răspândirea de „știri false despre armata rusă”. În februarie 2024, un tribunal rus a dispus arestarea în contumacie a acestuia, în cadrul aceluiași dosar.

Autoritatea financiară rusă Rosfinmonitoring l-a adăugat anterior pe „lista teroriștilor și extremiștilor”.

Moscova l-a plasat pe fostul consilier independent (freelancer) al președintelui Zelenski pe lista persoanelor căutate la o zi după ce Arestovich a acordat un interviu jurnalistei ruse Ksenia Sobchak, considerată o apropiată a Kremlinului, în care acesta a făcut o serie de comentarii controversate ce au stârnit critici pe scară largă în Ucraina.

Arestovich, care a demisionat în ianuarie 2023 după ce a afirmat în mod fals că o rachetă a apărării antiaeriene ucrainene a provocat atacul asupra unui bloc de apartamente din Dnipro, soldat cu mai mulți morți, a devenit de atunci un critic al actualei guvernări din Ucraina, notează The Kyiv Independent.

Zelenski l-a plasat în luna mai 2025 pe lista sancțiunilor, împreună cu mai multe personalități pro-Kremlin.

În timpul interviului acordat lui Sobchak pe 6 octombrie, Arestovich a declarat că ar lua în considerare concesii teritoriale către Rusia, inclusiv renunțarea la regiunile Donețk, Luhansk, Herson și Zaporojie, precum și la peninsula anexată Crimeea, în schimbul păcii.

Rusia a declarat ilegal anexarea celor patru regiuni în urma unor referendumuri organizate la sfârșitul anului 2022 – o mișcare care nu a fost recunoscută de comunitatea internațională.

Fostul consilier a mai spus că va renunța la aderarea Ucrainei la NATO și la UE, că îl va urmări penal pe Zelenski drept „criminal de război” dacă va deveni președinte și a afirmat că există „o formă extremă de naționalism în Ucraina, apropiată de nazism”.

Afirmațiile acestuia au fost denunțate de organizațiile societății civile ucrainene ca fiind în concordanță cu discursul Kremlinului. Criticii l-au acuzat că promovează propaganda rusă și subminează suveranitatea Ucrainei.

Chiar și Kremlinul s-a delimitat de declarațiile acestuia. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a declarat pe 7 octombrie că „Arestovich nu reprezintă poziția oficială a autorităților ucrainene”.

Sobchak, fostă candidată la președinție și, potrivit unor informații neconfirmate, fina președintelui rus Vladimir Putin, care se prezintă ca jurnalistă independentă, este în general considerată aliniată poziției Kremlinului.

În primele etape ale războiului Rusiei împotriva Ucrainei, Arestovich a devenit cunoscut pentru briefingurile zilnice, care aveau scopul de a informa publicul despre evoluția situației pe câmpul de luptă.