Verdict în procesul uciderii rapperului Tupac Shakur, la 30 de ani de la crima din Las Vegas

Duane „Keffe D” Davis, fost lider al găștii Crips, a fost găsit vinovat de orchestrarea uciderii lui Tupac Shakur – prima condamnare într-un caz care a intrigat fanii hip-hop-ului de aproape 30 de ani, scrie BBC.

Juriul l-a găsit vinovat pe Davis de crimă într-un atac armat din mașină în Las Vegas, pe 7 septembrie 1996.

Îmbrăcat într-un costum negru, bărbatul în vârstă de 63 de ani a stat impasibil în tribunalul din Las Vegas în timp ce i s-a citit verdictul, înainte de a spune că va face apel. Rudele lui Shakur s-au ținut de mână, unele îmbrățișându-se și plângând.

Shakur avea 25 de ani când a fost ucis, în apogeul carierei sale, fiind una dintre cele mai influente voci ale muzicii rap. A vândut peste 75 de milioane de discuri în întreaga lume.

O fotografie cu rapperul Tupac Shakur și Suge Knight, făcută de Leonard Jefferson cu doar câteva minute înainte de împușcătura fatală, Credit line: Bizuayeha TESFAYE / AFP / Profimedia

Procurorii au susținut în timpul procesului că, deși Davis, fost lider al bandei stradale South Side Compton Crips, nu a tras cu arma care l-a ucis pe Shakur, el a ordonat împușcăturile și a furnizat arma pe care nepotul său, Orlando Anderson, a folosit-o pentru a deschide focul.

Aceștia au declarat instanței că Davis plănuise împușcăturile ca represalii după ce Anderson fusese implicat într-o luptă cu Shakur și echipa rapperului în Las Vegas, cu doar câteva ore mai devreme.

Timp de 30 de ani, cazul a rămas unul dintre cele mai faimoase cazuri nerezolvate din America, dând naștere la nenumărate conspirații – dar niciodată unei condamnări, până acum.

Crima lui Shakur a avut loc într-o perioadă de rivalitate intensă între scena rap de pe Coasta de Est și cea de pe Coasta de Vest și în mijlocul conflictelor dintre bandele Bloods și Crips.

Familia sa a părut emoționată în instanță, sora sa îmbrățișând un procuror după citirea verdictului, în timp ce alții stăteau plângând în apropiere.

Afară, fanii devotați ai lui Shakur plângeau și aclamau.

Dovada cheie în caz au fost propriile cuvinte ale lui Davis, în care acesta a recunoscut în mod repetat și public că se afla în Cadillac-ul alb de unde au fost trase focurile de armă mortale.

El le-a spus autorităților despre rolul său în moartea lui Shakur în timpul unui interogatoriu secret al poliției din 2008, legat de moartea colegul său rapper Notorious BIG, al cărui nume real este Christopher Wallace.

Davis a elaborat mai multe despre rolul său în memoriile sale din 2019, Compton Street Legend.

Însă cartea sa și interviurile din presă au anulat un acord de protecție pe care îl stabilise cu autoritățile, acord care blocase orice acuzații penale, instanța hotărând că interviul său acordat poliției ar putea fi folosit în procesul de crimă împotriva sa.

În pledoariile finale, procurorul Binu Palal le-a spus juraților să-l creadă pe Davis pe cuvânt și să-l găsească vinovat.

Ani de zile, a susținut el, Davis le-a spus oamenilor „că este responsabil pentru uciderea lui Tupac Shakur” prin intermediul documentarelor, memoriilor sale, podcasturilor și unui interviu acordat poliției.

„El este cel care dă lovitura – în fiecare caz, în fiecare ediție, el este liderul echipei South Side Crips”, a declarat Palal juriului.

„Când cel care dă ordinele stă cu pușca în mână în timp ce se trag focuri de armă, nu există nicio îndoială că el este responsabil.”

Pe tot parcursul procesului, echipa de apărare a lui Davis a încercat să-i convingă pe jurați că comentariile sale erau ficțiune – bravadă și exagerări menite să vândă cărți și să facă bani.

În pledoariile finale, avocatul său, Michael Sanft, a îndemnat juriul să-și discrediteze clientul ca fiind un mincinos care doar spunea povești pentru a vinde cărți.