Fost membru fondator AUR, despre George Simion: „E pe cale de a ieşi din acest joc. Este ostaticul mai multor persoane”

Eurodeputatul Şerban Dimitrie Sturdza, membru fondator AUR, susţine că George Simion este ţinut „ostatic” de Maricel Păcuraru, patronul Realitatea TV, Dan Dungaciu, noul prim-vicepreşedinte AUR, şi Petrişor Peiu, preşedintele Consiliului Naţional de Conducere al partidului.

Sturdza, ales pe listele AUR la alegerile din 2024, dar plecat între timp din partid, a fost întrebat, în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă la Prima TV, ce viitor politic îi prevede lui George Simion.

„În ciuda sondajelor care tot apar şi care îl dau bucurându-se de o foarte mare respectabilitate, eu cred că George Simion deja este pe cale de a ieşi din acest joc. Eu cred că este ostaticul mai multor persoane făcând parte din acelaşi sistem. Respectiv a lui Maricel Păcuraru (patronul Realitatea TV – n.r.), a lui Dan Dungaciu şi chiar şi a lui Petrişor Peiu. Dan Dungaciu practic înlocuindu-l pe Marius Lulea, prim-vicepreşedinte al partidului, iar Petrişor Peiu ocupând poziţia pe care a deţinut-o domnul Târziu în ultima perioadă în partidul AUR, respectiv preşedinte al Consiliului Naţional de Conducere”, a declarat Şerban Dimitrie Sturdza, citat de News.ro.

Eurodeputatul a mai spus că AUR „are nişte datorii groaznice, uriaşe faţă de Realitatea TV, respectiv Maricel Păcuraru”.

„Te uiţi la Constanţa, a fost înlocuit Mohamed Murad cu Alexandra Păcuraru (fiica patronului Realitatea TV – n.r.). N-aş vrea să dezvolt prea mult, dar lucrurile sunt clare. Cum spuneam mai devreme, există persoane izolate în AUR, care trăiesc un pic ceea ce am trăit şi noi până la plecarea noastră şi crearea partidului Acţiunea Conservatoare”, a mai spus Şerban Sturdza.

În februarie, Alexandra Beatrice Bertalan-Păcuraru, fiica patronului postului Realitatea Plus, Maricel Păcuraru, a fost desemnată vicepreşedinte al AUR pe zona Dobrogea.

Deputatul AUR Mohammad Murad spunea că Alexandra Păcuraru „de mult colaborează cu noi" şi „încercăm să venim cu o abordare şi mai vizibilă".






