Fost ministru al Justiției, despre pensiile „speciale” ale magistraților: „Independența nu depinde de mărimea salariilor și a pensiilor”

Expresia „drepturi câștigate”, pe care magistrații o repetă în dezbaterea prin reforma pensiilor, esta una inventată în 2005-2007 de câțiva membri CSM, atunci când, în magistratură, a început furia acordării de sporuri, unii altora, prin hotărâri judecătorești, spune fostul ministru al Justiției Monica Macovei, într-o analiză publicată pe Facebook.

„Nu exista teoria/principiul «drepturilor câștigate»”, subliniază Monica Macovei, care a condus Justiția între 2004 și 2007. Prin inventarea acestei expresii „s-a urmărit împiedicarea tăierii unor sporuri și scăderii salariilor si pensiilor în viitor.”

„Împiedicarea tăierii unor sporuri și scăderii salariilor si pensiilor în viitor. Nu se poate asta. Guvernele si Parlamentele pot elimina sau adăuga sporuri, pot scădea salariile și pensiile oricărei categorii profesionale din sistemul public, în mod justificat. Politica salarială este exclusiv atributul Guvernului și al Parlamentului”, explică Macovei.

Monica Macovei, Foto: Inquam Photos / George Călin

„Independența magistraților nu depinde de mărimea salariilor și a pensiilor”

„Independența justiției” este, de asemenea, un termen care definește oamenilor la o justiție independentă de influențe politice și corupție și nicidecum „dreptul magistraților de a face orice”, continuă fosta ministră. „Independența magistraților nu depinde de mărimea salariilor și a pensiilor, ci de dimensiunea morală și etică a fiecăruia dintre ei. Independența este o stare de spirit. Sistemul judiciar este organizat și funcționează în interes public”.

Un alt argument invocat de magistrați care nu stă în picioare, spune Macovei, este că nu pot efectua și alte activități în paralel.

„Nici avocații sau notarii nu pot fi magistrați în același timp. Oricum, după pensionare, multi magistrați intră în avocatură, notariat etc și cumulează pensiile speciale cu salariile, dovedind ca nu sunt epuizați și extenuați după activitatea din magistratură. Nu este acceptabil nici cumulul pensiei cu salariul, cât timp ambele sunt plătite din bani publici”, afirmă ea.

„Există demisia pentru situațiile în care nu iți mai convin condițiile din instituția în care lucrezi”

Macovei mai atrage atenția că planul actual al autorităților ca reforma pensiilor magistraților să se întindă pe mai mulți ani nu este potrivit întrucât va fi anulat de viitoare guverne, precum a fost în 2010 când guvernul condus de Emil Boc a a inițiat reforma pensiilor speciale pe principiul contributivității, iar CCR a decis că legea este constituțională, dar viitoarele guverne au readus pensiile speciale.

„Explicația pentru termenul lung de tranziție induce ideea că magistrații de astăzi ar fi devenit judecători si procurori pentru a se pensiona la 47-50 ani cu o pensie la valoarea de astăzi și nu din vreo pasiune pentru ideea de dreptate. Ei bine, există demisia pentru situațiile în care nu iți mai convin condițiile din instituția în care lucrezi”, scrie fostul ministru.

În final, ea subliniază că și în acest scandal al pensiilor magistraților trebuie să fie respectat principiul separației puterilor în stat – executivă, legislativă și judecătoarescă. „Salarizarea si condițiile de pensionare ale persoanelor care lucrează în sistemul public, inclusiv ale magistraților, sunt în competența guvernului și a parlamentului”, conchide Macovei.

Scandalul din jurul pensiilor magistraților

Consiliul Superior al Magistraturii, condus de Elena Costache, a acuzat-o luni pe vicepremiera Oana Gheorghiu că a comis un „atac” la adresa puterii judecătorești, prin declarațiile despre pensiile magistraților. Într-un demers fără precedent, CSM a precizat că „a decis sesizarea organelor abilitate pentru efectuarea de cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de incitare la violenţă, ură sau discriminare”.

Într-o emisiune la Digi24, sâmbătă, Oana Gheorghiu a comparat sistemul de pensii al magistraților cu „un fel de Caritas” și le-a transmis angajaților din sector că „dacă banii aceia trebuie să se ducă la ei pentru că dau sentinţe, îi iau de undeva, şi îi pot lua de la gura unui copil care se culcă flămând”.

Guvernul Bolojan a dorit reformarea pensiilor magistraților printr-un proiect de lege adoptata prin asumarea răspunderii în Parlament la final de august. La mjiloc de octombrie, Curtea Constituțională a respins proiectul de lege pe motiv că guvernul a așteptat avizul CSM.