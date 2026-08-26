Fost ministru după dezvăluirile despre Pahonțu: „România pare un stat confiscat de serviciile de forță”

„Sistemul de represiune a supraviețuit și conduce în continuare o mare parte din ceea ce se întâmplă în România”. Este comentariul făcut de Mircea Miclea, fost ministru al Educației, profesor universitar la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, într-o discuție cu HotNews.

Recorder a dezvăluit astăzi, într-o investigație, că generalul Pahonțu, șeful SPP, a participat la masacrul din 21 decembrie 1989 și la represiunea din Piața Universității din 13 iunie 1990, de dinainte de Mineriadă.

Lucian Pahonțu, 61 de ani, conduce SPP de 21 de ani. S-a pensionat în 2024 și a rămas cu contract la SPP, pe care-l coordonează în continuare.

Întrebat de Recorder, el nu a răspuns punctual referitor la prezența sa în locul celor două represiuni. În Dosarul Revoluției, Lucian Pahonțu a declarat: „Nici eu și nici subunitatea nu am avut contact cu manifestanții”.

Invitat în studioul HotNews, profesorul universitar Mircea Miclea consideră cazul generalului Pahonțu „un caz particular al unei situații mult mai generale” din România.

El afirmă că „sistemul de represiune, vechiul sistem condus de Securitate a supraviețuit și în momentul de fața România este un stat confiscat”.

„Într-o formă sau alta, schimbându-și modalitățile de manifestare, reprezentanții vechiului sistem, poate ușor reșapat, au continuat să supraviețuiască și conduc în continuare o mare parte din ceea ce se întâmplă în România”, mai spune profesorul universitar la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

„Inclusiv din punct de vedere economic, cred că multe dintre procesele economice majore sunt coordonate de ei”, a continuat el.

„Văd în această deconspirare doar o situație particulară a unei situații generale în care România pare ca un stat confiscat de serviciile de forță, aș spune, nu numai de cele de informații. Probabil că din când în când se face curățenie atunci când anumite facțiuni ale acestui sistem intră în contradicție, în conflict cu alte facțiuni, miza fiind probabil resursele, ca de obicei”, a mai spus profesorul universitar, care a fost și ministru al Educației în perioada 2004-2005.

El a comparat situația generalului Pahonțu inclusiv cu o răfuială între „găștile mafiote”. „Cam așa se întâmplă cu găștile mafiote. Cartierul e mai curat dacă o gașcă se luptă cu altă gașcă. O vreme cartierul e mai curat”, a mai spus profesorul universitar.

Biografia generalului Lucian Pahonțu

Potrivit unei investigații publicate luni de Recorder, Lucian Pahonțu a făcut parte din forțele de represiune contra manifestanților democratici în două momente cruciale din istoria recentă a României.

Masacrul din 21 decembrie 1989.

Represiunea din Piața Universității din 13-14 iunie 1990.

„La Revoluție, Pahonțu a făcut parte din forțele de represiune trimise de Nicolae Ceaușescu să înăbușe protestele izbucnite în București, în după-amiaza zilei de 21 decembrie 1989. Conform mai multor documente descoperite de Recorder, Lucian Pahonțu a fost prezent în acea noapte în zona baricadei de la Intercontinental, unde trupele armate au omorât 48 de oameni și au arestat sute de manifestanți”.

Conform Recorder, documentele probează că Pahonțu a fost pe 21 decembrie în centrul Bucureștiului, de partea regimului comunist din România, singurul care a aplicat represiunea armată.

„Până în prezent, nu a existat nicio informație în presă sau în comunicări oficiale despre unitatea militară la care Lucian Pahonțu a activat înainte de decembrie 1989”, spune Recorder. Jurnaliștii au descoperit că Lucian Pahonțu a făcut parte din unitatea militară UM 0305 Băneasa.

„Plutonul comandat de lt. Pahonțu Lucian”

Spre după-amiaza zilei de 21 decembrie, trupe îmbrăcate în uniforme s-au mobilizat contra demonstranților din fața Hotelului Intercontinental. Printre aceste trupe se afla și „plutonul comandat de lt. Pahonțu Lucian”.

Noaptea a urmat represiunea. Focurile de armă împotriva manifestanților s-au auzit până departe, în cartierele Bucureștiului. A doua zi, de furie, bucureștenii au ieșit în stradă cu sutele de mii.

Lucian Pahonțu a declarat în Dosarul Revoluției, când a fost întrebat de procurori, că alții au tras în manifestanți. Recunoaște că a ajuns la ora 22 în centrul Bucureștiului, zona Intercontinental:

„În jurul orei 22:00 am primit ordin să schimbăm o subunitate aflată în blocare pe Strada „13 Decembrie”. Eu împreună cu comandantul companiei ne-am deplasat cu camionul la locul ordonat și am intrat în dispozitiv. Aici am luat scuturile de la subunitatea pe care am înlocuit-o. În fața dispozitivului se aflau unități și blindate ale MApN care executau foc de avertisment.

Am rămas în dispozitiv pînă în jurul orei 2:00, după care am rămas în repaus la camion. În toată această perioadă nici eu și nici subunitatea nu am avut contact cu manifestanții”, sună declarația, consemnată de Recorder, din Dosarul Revoluției.