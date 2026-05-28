Fost oficial CIA, arestat după ce FBI a găsit în casa lui 300 de kilograme de aur în lingouri

Un fost funcționar al guvernului american a fost arestat preventiv după ce anchetatorii FBI au găsit sute de lingouri de aur în locuința sa din Virginia, în timpul unor percheziții, transmite BBC. FBI investighează și dacă acesta a mințit în privința studiilor și experienței sale militare.

Conform documentelor judiciare, David Rush a fost arestat săptămâna trecută, fiind acuzat de furt din bani publici. El a adresat guvernului american mai multe cereri pentru a primi lingourile în vederea acoperirii „cheltuielilor legate de activitatea profesională” în cursul ultimului an.

Potrivit New York Times, Rush a deținut o funcție de conducere în cadrul CIA până de curând.

El se află în prezent în arest preventiv până la audierea sa din această săptămână.

Ce a găsit FBI la percheziții

Între noiembrie 2025 și martie anul acesta, Rush a adresat guvernului mai multe solicitări pentru a obține sume mari de valută străină și lingouri de aur în valoare de zeci de milioane de dolari, destinate cheltuielilor legate de activitatea sa profesională, potrivit documentelor judiciare.

În timpul unei verificări, CIA „nu a reușit să localizeze lingourile de aur sau sume semnificative de valută străină”.

De asemenea, autoritățile nu au reușit să găsească „nicio dovadă că Rush ar fi furnizat angajatorului său informații cu privire la destinația banilor sau a lingourilor de aur pe care le-a primit în scopuri profesionale”.

FBI a făcut pe 18 mai percheziții la domiciliul lui Rush din Virginia.

În timpul percheziției, agenții FBI au găsit aproximativ 303 lingouri de aur, fiecare cântărind aproximativ un kilogram, a precizat agenția în documentele prezentate în instanță. Pe baza prețului actual al aurului, valoarea estimată depășește 40 de milioane de dolari.

Agenții au descoperit, de asemenea, aproximativ 2 milioane de dolari în casa lui Rush, împreună cu 35 de ceasuri de lux, multe dintre ele Rolexuri.

Minciuni în CV

De asemenea, FBI îl acuză pe Rush că a mințit Marina Militară a Statelor Unite atunci când s-a înrolat în 1997, prezentându-i foi matricole și alte documente care indicau în mod fals că a obținut o diplomă de licență la Universitatea Clemson, potrivit CBS News.

Datorită acestei diplome false, Rush a fost numit sublocotenent în Rezerva Marinei Militare a Statelor Unite în 2004 și a fost trecut în rezervă cu onoruri în 2015.