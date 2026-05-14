Fost redactor-șef al unui important ziar din România, reținut în dosarul în care e cercetat și șeful Vămilor

Cătălin Alistari, fost redactor-șef al ziarului Libertatea, a fost reținut și apoi plasat sub control judiciar, în același dosar cu preşedintele Autorităţii Vamale Române (AVR), Mihai Savin.

HotNews a încercat să-l contacteze pe Cătălin Alistari, dar telefonul acestuia era închis.

Procurorii au transmis miercuri că în dosarul de corupție au fost reținuți Mihai Savin și un consilier din cadrul cabinetului său și un funcționar din Galați. Potrivit surselor HotNews, consilierul reținut este Cătălin Alistari.

Potrivit profilului său de pe Linkedin, Cătălin Alistari a fost redactor șef al ziarului Libertatea între august 2014 și mai 2017. Înainte a mai fost publisher la Editura Evenimentul și Capital și redactor-șef la Money Express.

În prezent, scrie pe profilul său, este general manager la Business Review.

Momentul în care Mihai Savin și ceilalți doi angajați ai Autorității Vamale Române, printre care și Cătălin Alistari, sunt aduși cu cătușe la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București:

Acuzațiile procurorilor

În acest dosar, Mihai Savin, președinte al Autorității Vamale Române (AVR), e acuzat că a emis retroactiv un ordin de misiune pentru a salva permisul de conducere al unui angajat, care a rămas fără permis.

În urmă cu o lună, un oficial AVR, alături de un consilier, a fost prins de Poliție, în timp ce conducea cu girofarul și cu viteză, deși nu avea acest drept.

Consilierul a rămas fără permis, iar pentru a-l recupera a fost emis un ordin de misiune, care îi oferea dreptul de a circula cu girofarul, scrie sursa citată.