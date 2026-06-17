Fost șef al MAE, despre „impactul luptei” politice de la București asupra agendei externe: „România intră încet-încet pe lista neagră”

Cristian Diaconescu, fost șef al diplomației române, a avertizat că actuala criză „are impact în legătură cu România” în ceea ce privește obiectivele de politică externă, inclusiv din perspectiva temelor care vor fi abordate la Summitul NATO de la Ankara sau a candidaturii la Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Miercuri, la Digi24, Cristian Diaconescu a sugerat că prioritățile de politică externă sunt neglijate de autoritățile de la București din cauza crizei de pe scena politică.

„Înțeleg că oamenii ăștia au fost trimiși în Parlament să se bată între partide? (…) Este o luptă care are impact în legătură cu România, pare-se că nu sunt în stare să își depășească problemele de tot felul, mai ales cele care țin de carierism politic. E o evaluare personală în mod evident, nu vreau să jignesc pe nimeni. În egală măsură, în legătură cu România, nu se întâmplă nimic”, a declarat fostul consilier prezidențial.

El a spus că pentru Summitul NATO care se va desfășura la Ankara în perioada 7-8 iulie „există trei teme pe agendă”.

„Prima este contribuția financiară directă, ce se va discuta la Ankara, în legătură cu dimensiunea militară. Deosebit de Polonia și statele baltice, România deja intră încet-încet pe lista neagră. Se poate, nu se poate, e bine, nu e bine, nu ține de mine să fac evaluările necesare, dar aceasta este situația”, a adăugat Cristian Diaconescu.

Fostul ministru de externe a avertizat că absența unui Guvern cu puteri depline poate afecta și exploatarea gazelor din Marea Neagră.

„OMV vinde gaze din Marea Neagră, foarte bine, de la 1 ianuarie 2027, ne bucurăm foarte mult ca în Ungaria sau Germania aceste gaze să ajungă cât se poate de repede. În România, partea Petromului, de 50%, sigur, trebuie gestionată până la urmă de anumiți decidenți, care nu există, dar nu e o problemă asta, e în regulă”, a continuat Diaconescu, ironic.

Ce a spus despre aderarea la OCDE

Potrivit fostului ministru, situația actuală pune în pericol și candidatura României la OCDE.

„Văd că își preiau de la unii la alții teme de tipul «avem proiectul OECD». Vreau să vă spun clar că, dacă există perspectiva de a intra în junk, poți să te dai peste cap și nu vei mai intra în OECD. E simplu, e la mintea cocoșului (…). Suntem depășiți de evenimente, pentru că evenimentele sunt extrem de dinamice și foarte, foarte complicate (…). Dacă veți căuta contribuția efectivă la ce se întâmplă legat de România din perspectiva Bucureștiului, nu veți găsi nimic”, a mai declarat Cristian Diaconescu.