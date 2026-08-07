Fostă directoare a unei mari companii de stat, acuzată că a transferat peste 850.000 de euro în conturile ei. Cum proceda

Fosta directoare economică a companiei Electrica Serv, societate cu capital majoritar de stat, a fost trimisă în judecată într-un dosar în care este acuzată că a delapidat peste 4,5 milioane de lei, transferând bani din conturile companiei în conturile sale şi ale soţului său.

Parchetul Tribunalului Bucureşti a anunțat vineri că procurorii au finalizat cercetările într-un dosar vizând transferuri bancare frauduloase din conturile unei societăţi cu capital majoritar de stat și au trimis-o în judecată pe fosta directoare economică.

Este vorba despre Mariana Vîlceanu, fost economic al Electrica Serv, despre care HotNews a scris în exclusivitate anul trecut. Potrivit informațiilor HotNews, aceasta a făcut plăți ilegale din conturile companiei către Open Team SRL, firmă la care asociat și administrator este soțul său, Ovidiu Vîlceanu.

Mariana Vîlceanu a fost numită în funcția de director economic în 2024 de către fostul director general al companiei Călin Ionel Dobra, membru PSD, care în prezent este primarul Lugojului, un apropiat al șefului PSD Sorin Grindeanu. Înainte de numirea în funcția de director economic, Mariana Vîlceanu a fost șef serviciu la Electrica Serv.



Femeia este sub control judiciar, fiind inculpată pentru infracţiuni de delapidare, acces ilegal la un sistem informatic, fals informatic, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals intelectual şi uz de fals.

Cum a reușit fosta directoare de la Electrica Serv să își transfere din conturile companiei peste 4,5 milioane de lei

Conform procurorilor, femeia a folosit dispozitivele de tip token ale altor angajate ale companiei, fără ştirea acestora. Ea trecea în documente plăţi care ar fi fost făcute către furnizori, iar la IBAN menționa contul său sau pe cel al soţului ei.

„Din probele administrate a rezultat că, în perioada 05.11.2024 – 24.02.2025, inculpata, care preluase atribuţiile de director economic începând cu luna octombrie 2024, ar fi conceput şi pus în executare un mecanism prin care şi-ar fi însuşit din patrimoniul societăţii suma totală de 4.541.041,12 lei, prin intermediul a 18 transferuri bancare succesive, cu valori individuale cuprinse între 22.500 lei şi 438.520 lei.

Într-o primă etapă, inculpata ar fi obţinut, fără drept, mijloacele necesare autorizării plăţilor. Ordinele de plată ale societăţii se autorizau prin intermediul unei aplicaţii de tip internet banking, cu ajutorul unor dispozitive de autentificare (token) atribuite nominal altor două angajate cu drept de semnătură în bancă. Inculpata ar fi folosit, în mod repetat şi fără acordul titularelor, aceste dispozitive şi datele de autentificare aferente, accesând astfel fără drept, de 18 ori, sistemul informatic al instituţiei bancare.

Într-o a doua etapă, la completarea ordinelor de plată, inculpata ar fi disimulat identitatea beneficiarului real: la rubrica destinată denumirii beneficiarului ar fi introdus denumirea unor furnizori reali ai societăţii ori a unor entităţi din cadrul aceluiaşi grup, iar la rubrica destinată contului IBAN al beneficiarului ar fi introdus propriul cont bancar sau contul unei societăţi comerciale administrate de soţul său”, spune Parchetul.



Transferurile au fost posibile întrucât aplicaţia bancară utilizată nu realiza verificarea automată a corespondenţei dintre denumirea beneficiarului şi contul IBAN.



Într-o a treia etapă, pentru a da transferurilor o aparenţă de legalitate, femeia întocmea, aviza și înregistra în evidenţele companiei documente care atestau prestarea unor servicii care, în realitate, nu existau. Potrivit procurorilor, este vorba despre referate de necesitate, facturi şi facturi proforme – una dintre facturi fiind emisă în două formate diferite -, situaţii de lucrări și centralizatoare zilnice de plăţi.

Dosarul a fost trimis Tribunalului București.



Electrica Serv realizează activitatea de întreţinere şi servicii energetice la nivelul grupului Electrica. Potrivit portalului companiei, „principalul obiect de activitate este realizarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii pentru instalaţiile de distribuţie şi transport (110 kV) a energiei electrice, alte activităţi de prestări servicii, precum şi executarea lucrărilor de investiţii în sectorul energetic”.



