Fosta ministră anticorupție din Marea Britanie a fost condamnată pentru corupție în Bangladesh

Un tribunal din Bangladesh a condamnat-o pe parlamentara britanică Tulip Siddiq, fosta ministră, la doi ani de închisoare într-un caz de corupție care implică alocarea ilegală a unui teren, potrivit presei locale și Reuters.

Verdictul a fost pronunțat în lipsă, deoarece Siddiq, mătușa ei Sheikh Hasina (fostă șefă a guvernului din Bangladesh), precum și sora Hasinei, Sheikh Rehana – toate coacuzate în acest caz – nu au fost prezente în sala de judecată.

Hasina a fost condamnată la cinci ani de închisoare, iar Rehana la șapte, potrivit presei locale.

Hasina, care a fugit în India vecină în august 2024, în plină revoltă împotriva guvernului său, a fost condamnată la moarte luna trecută pentru represiunea violentă a guvernului său împotriva demonstranților.

Săptămâna trecută, ea a mai fost condamnată la o pedeapsă totală de 21 de ani de închisoare în alte cazuri de corupție.

Procurorii au afirmat că terenul a fost alocat ilegal prin influență politică și complicitate cu înalți funcționari, acuzându-le pe cele trei importante inculpate că au abuzat de autoritatea lor pentru a obține terenul cu o suprafață de aproximativ 13.610 metri pătrați, în timpul mandatului lui Hasina ca premier.

Majoritatea celor 17 acuzați au lipsit la pronunțarea sentinței.

Siddiq, care a demisionat în ianuarie din funcția de ministru britanic responsabil cu serviciile financiare și eforturile de combatere a corupției, în urma unei anchete privind legăturile sale financiare cu Hasina, a respins anterior acuzațiile ca fiind „calomnii motivate politic”.

Marea Britanie nu are în prezent un tratat de extrădare cu Bangladesh.