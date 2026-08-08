Fostul avocat al lui Donald Trump, Todd Blanche, confirmat în funcția de procuror general al SUA

Todd Blanche, fostul avocat personal al președintelui Donald Trump, a fost confirmat în funcția de procuror general al SUA, cea mai înaltă funcție din sistemul federal de aplicare a legii, notează BBC.

Votul pune capăt unei dispute îndelungate între republicanii din Senat și administrația Trump în privința lui Blanche, care ocupa funcția de procuror general interimar din aprilie.

Toți senatorii democrați au votat împotriva nominalizării sale la conducerea Departamentului de Justiție.

Mai mulți senatori republicani și-au exprimat îngrijorarea cu privire la modul în care Blanche a gestionat publicarea documentelor legate de Jeffrey Epstein, precum și în legătură cu rolul său în înființarea fondului de 1,8 miliarde de dolari al lui Trump, destinat combaterii a ceea ce președintele numește „instrumentalizarea” instituțiilor statului.

Fondul urma să ofere despăgubiri persoanelor care susțineau că au fost persecutate de guvern. Criticii se temeau însă că banii ar putea ajunge la persoane anchetate sau condamnate pentru participarea la atacul asupra Congresului din 6 ianuarie.

În cele din urmă, Blanche s-a angajat să renunțe la acest fond, după reacțiile negative ale senatorilor republicani în timpul audierilor pentru confirmarea sa.

Nu este clar dacă acest angajament are caracter juridic obligatoriu sau dacă Trump l-ar putea convinge ulterior pe Blanche, fostul său avocat personal, să reia un proiect similar sub o altă denumire.

Blanche a fost confirmat cu 50 de voturi la 49, după ce senatoarele republicane Susan Collins și Lisa Murkowski au votat împotriva sa.

Senatorul Bill Cassidy a fost votul decisiv, după ce a anunțat că, în opinia sa, Blanche este cea mai bună variantă pe care președintele o putea propune pentru această funcție. La Washington, decizia lui Cassidy era așteptată cu interes, în condițiile în care între Trump și senator există de mai mulți ani tensiuni și dispute.

Cine este Todd Blanche

Todd Blanche a devenit cunoscut publicului larg în calitate de avocat personal al lui Donald Trump în trei dintre dosarele penale care îl vizau pe miliardar înainte de revenirea acestuia la Casa Albă, inclusiv dosarul privind plățile ascunse către fosta actriță de filme pentru adulți Stormy Daniels. Cazul s-a încheiat în primăvara lui 2024 cu condamnarea penală a lui Trump, o premieră pentru un fost președinte american, notează Agerpres.

După revenirea lui Trump la Casa Albă, Blanche a fost numit adjunct al procurorului general, alături de alți foști consilieri juridici ai președintelui, inclusiv Pam Bondi, care ocupa funcția de procuror general.

La începutul lui aprilie 2026, Trump a revocat-o pe Bondi în contextul scandalului legat de Jeffrey Epstein și i-a încredințat imediat lui Blanche interimatul conducerii Departamentului Justiției.