Fostul cancelar Gerhard Schröder s-a alăturat unei companii de retail din Rusia. Ce rol va avea

Fostul cancelar german Gerhard Schröder s-a alăturat consiliului de supraveghere al companiei care operează lanțul de supermarketuri rusesc deținut anterior de retailerul german Globus, a relatat vineri publicația rusă RBC, preluată de Reuters.

Schröder a dezvoltat o relație strânsă cu președintele rus Vladimir Putin între 1998 și 2005, perioada în care a ocupat funcția de cancelar al Germaniei, iar ulterior a lucrat pentru companii de stat rusești.

Hyperglobus, compania rusă căreia i s-a alăturat acum, s-a desprins de Globus Holding în 2025 și este deținută de Thomas Bruch, fostul șef al Globus. Supermarketurile din Rusia folosesc în continuare marca Globus.

Compania a declarat într-un comunicat că Schröder va fi responsabil de „sprijinirea dezvoltării strategice”.

Informațiile transmise de RBC au apărut la patru zile după ce Moscova a plasat sub „administrare temporară” activele din Rusia ale Metro AG, un alt mare retailer german.

Globus Holding a declarat că și-a separat complet hipermarketurile din Rusia și că acestea sunt independente din punct de vedere juridic și operațional.

Hyperglobus și Schroeder nu au răspuns imediat solicitărilor Reuters de a face comentarii.

Putin a declarat mai devreme în cursul acestui an că Schröder ar fi interlocutorul pe care l-ar prefera pentru discuții privind noi aranjamente de securitate pentru Europa, o idee respinsă categoric de Uniunea Europeană.