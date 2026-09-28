După Auchan, Rusia a pus și lanțul de supermarketuri Metro sub „control temporar”

Un decret al președintelui Vladimir Putin publicat luni arată că Rusia a plasat activele locale ale retailerului german Metro AG sub administrare temporară, pe fondul intensificării tensiunilor dintre Moscova și Berlin în legătură cu războiul din Ucraina și acțiunile de sabotaj ale Moscovei, transmite Reuters.

Decretul nu a oferit un motiv pentru transferul controlului, dar a fost emis după o întâlnire rară desfășurată în weekend între ministrul rus de externe Serghei Lavrov și omologul său german Johann Wadephul.

Întâlnirea a avut loc în timpul Adunării Generale a ONU de la New York, cei doi miniștri precizând că au discutat despre Ucraina.

Lavrov s-a plâns că nu a aflat nimic nou de la Wadephul, al cărui guvern este un susținător ferm al Ucrainei.

Guvernul german a declarat de asemenea la începutul acestei luni că a ajuns la concluzia că Rusia s-a aflat în spatele unei tentative de atac cu drone asupra aeroportului Leipzig/Halle. Berlinul a dispus o serie de măsuri ca răspuns, inclusiv închiderea unui consulat și a unui centru cultural rus din Berlin. Moscova a negat acuzațiile, susținând că acestea au fost „complet fabricate”.

Într-o declarație de luni, filiala rusă a Metro nu a comentat în mod direct decretul semnat de Vladimir Putin, dar a declarat că își desfășoară activitatea în mod normal și își îndeplinește toate obligațiile față de cumpărătorii din magazinele sale și din magazinele online.

Mutarea împotriva Metro, la mai puțin de o lună după cea luată de Rusia față de Auchan

La începutul lunii septembrie, Kremlinul a transferat controlul asupra activelor rusești ale gigantului elvețian din industria alimentară Nestlé și ale retailerului francez Auchan, afirmând că acțiunile ostile ale țărilor „neprietenoase” au jucat un rol în această decizie.

Decretul respectiv stipula ca activele din Rusia ale celor două companii să fie transferate sub administrarea temporară a companiei ruse L.E.V. Management.

Conform datelor din registrul rus, acea companie a fost înregistrată la Moscova în 2024, cu un capital social de doar 15.000 de ruble (177 de dolari) și un singur angajat.

Înainte de decret, compania era practic necunoscută publicului, potrivit agenției Bloomberg.

Rusia a înăsprit controlul asupra activelor aflate în proprietatea străină de la începutul războiului din Ucraina, în 2022. În temeiul unui decret semnat de Putin în 2023, Moscova are competența de a plasa sub administrare temporară activele provenite din țările pe care le consideră „ostile”.

Acest mecanism a fost utilizat anterior pentru a prelua controlul asupra filialelor ruse ale unor companii precum Danone și Carlsberg.