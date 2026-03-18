Fostul fotbalist Sorin Tufan a murit în accidentul naval din Portul Midia

Sorin Tufan, fost fotbalist la Farul Constanța și Steaua București, se numără printre victimele accidentului de miercuri din Portul Midia, când nava-remorcher Astana s-a răsturnat în timpul unor manevre portuare, a anunțat Farul Constanţa.

„Familia Farul a primit astăzi, cu profundă tristeţe, vestea că una dintre victimele tragicului accident naval din portul Midia este fostul jucător al echipei noastre, Sorin Tufan. Produs al centrului de copii şi juniori al Farului, unde a început fotbalul la vârsta de 10 ani, alături de profesorul Iosif Bukkosi, Sorin Tufan a debutat pentru echipa de seniori în 1985 şi a evoluat pentru alb-albaştri până în 1992, în peste 100 de partide”, a transmis Farul Constanţa, într-o informare pe pagina de Facebook.

Potrivit Ziua Constanța, Sorin Tufan, 57 de ani, era căpitanul remorcherului Astana care s-a scufundat. Alți patru marinari se aflau în remorcher în timpul scufundării, iar în acest moment sunt căutați.

Cine a fost Sorin Tufan

Sorin Tufan, 57 de ani, a fost fiul lui Marin Tufan, participant la Campionatul Mondial din 1970 (Mexic) și golgheterul all-time al „marinarilor”. A evoluat ca fundaş dreapta la Farul Constanța şi la Steaua.

A ajuns şi în Liga Campionilor, dar s-a retras din activitatea competiţională la 26 de ani, ulterior dedicându-se domeniului maritim.

„La 57 de ani, Tufan rămâne în memoria suporterilor drept unul dintre jucătorii de suflet ai Farului din anii ’80-’90, parte din generația care a readus echipa pe prima scenă a fotbalului românesc. Debutat foarte tânăr, la doar 17 ani, el s-a impus rapid ca titular și a contribuit decisiv la promovarea „marinarilor” în Divizia A”, a transmis Asociația Steliștilor, pe pagina de Facebook.

„Transferul la Steaua București, în 1992, a reprezentat un moment important al carierei sale, venind la dorința antrenorului Anghel Iordănescu. Deși accidentările i-au limitat parcursul în Ghencea, Tufan a avut ocazia să evolueze inclusiv în competițiile europene, bifând prezențe în tricoul roș-albastru.

Retras prematur, la doar 26 de ani, fostul fundaș a ales un drum complet diferit, departe de stadion, devenind marinar. A urmat astfel o altă tradiție de familie, fiind fiul lui Marin Tufan, fost internațional și participant la Campionatul Mondial din 1970”, a mai transmis Asociația Steliștilor.