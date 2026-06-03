Fostul ministru Darius Vîlcov, eliberat condiționat după ce a făcut 3 ani din cei 5 ani de închisoare la care a fost condamnat în „dosarul tablourilor”

Darius Vâlcov, fost ministru PSD de Finanțe și fost primar la Slatina, condamnat în 2023 la 6 ani de închisoare, va fi pus în libertate, după ce Tribunalul Vrancea a decis miercuri eliberarea condiționată.

În aprilie, Judecătoria Focșani îi respinsese lui Vâlcov ca nefondată cererea de eliberare condiționată. Vâlcov a atacat această decizie, iar Tribunalul Vrancea i-a admis contestația și a stabilit ca fostul ministru să fie pus în libertate de îndată ce decizia instanței va fi comunicată Penitenciarului Focșani.

Pedeapsă redusă cu un an

Darius Vâlcov a fost condamnat în 2023 la șase ani de închisoare pentru fapte de corupție în „dosarul tablourilor”.

În noiembrie anul trecut, condamnarea lui Vâlcov a fost redusă cu un an, după ce un complet de cinci judecători de la instanța supremă i-au admis o cale extraordinară de atac – recursul în casație – și au constatat că pentru fapta de trafic de influență faptele s-au prescris. El a rămas cu o pedeapsă de cinci ani pentru spălarea banilor.

Condamnat definitiv în mai 2023, Darius Vâlcov a fugit în Italia înainte de pronunțarea sentinței, fiind extrădat în țară în august 2023 și încarcerat la Penitenciarul Rahova.

„Dosarul tablourilor”

Vâlcov a fost trimis în judecată în 2015 în acest dosar, fiind acuzat de trafic de influență, spălare de bani, efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană ori încheierea de tranzacții financiare, utilizând informațiile obținute în virtutea funcției.

La perchezițiile făcute, procurorii au găsit o adevărată comoară – peste 1,3 milioane de lei, 90.000 de euro, trei lingouri de aur, în greutate de trei kilograme, şi trei tablouri inscripţionate Renoir, Jean Cocteau şi, respectiv, Aurel Acasandrei. În total, la percheziții au ridicat 172 de tablouri, achiziţionate de Vâlcov prin interpuşi, unele dintre ele fiind ascunse în pereţii falşi ai unor imobile aparţinându-i fostului ministru.

Alături de Vâlcov au fost judecați Lucian Petrut Șușală (fost șofer al lui Darius Vâlcov), Minel Prina, fost primar al municipiului Slatina, Petre Bogdan Timofte și Constantin Tomescu.

Potrivit DNA, în cursul anului 2009 omul de afaceri Theodor Berna, administratorul companiei Tehnologica Radion, l-a contactat pe Darius Vâlcov, la acea dată primar al municipiului Slatina, căruia i-a propus ca, în schimbul oferirii sprijinului în influențarea factorilor de decizie din cadrul autorității contractante (SC Compania de Apa Olt SA), în vederea câștigării unor licitații de lucrări pentru obiective situate în Slatina, Scornicesti, Piatra Olt și Drăgănești, să îi dea 20% din valoarea sumelor încasate, conform contractelor de execuție a respectivelor lucrări.

Alte două dosare de corupție

Darius Vâlcov a mai avut două dosare de corupție pe rolul instanțelor, reușind să scape de ele.

Astfel, în noiembrie 2021, Curtea de Apel Craiova l-a achitat într-un dosar în care era acuzat de instigare la dare și luare de mită.

În martie 2023, tot Curtea de Apel Craiova i-a anulat o condamnare de 6 ani și 6 luni închisoare pentru luare de mită, pe motiv că faptele de care era acuzat s-au prescris.