Fostul ministru Ilan Laufer, amendat după accidentul produs în timp ce era cu gemenii pe trotinetă

Fostul ministru al Mediului Ilan Laufer a fost amendat cu aproape 2.500 de lei după ce marţi s-a urcat cu cei doi copii ai săi pe trotinetă și au fost acroșați de o mașină, când traversau strada. Polițiștii au stabilit că Laufer a încălcat trei reguli de circulaţie, potrivit News.ro.

Accidentul a avut loc marți dimineață, în jurul orei 08:50, când Ilan Laufer și gemenii săi de cinci ani au fost loviți de o mașină pe o trecere de pietoni de pe strada Mircea Vulcanescu din Capitală. Nici fostul ministru şi nici copiii nu au necesitat transportul la spital.

„Conducătorul trotinetei electrice, un bărbat în vârstă de 42 de ani, ar fi transportat doi minori pe trotinetă. În urma accidentului de circulație, nicio persoană nu a necesitat transportul la spital pentru îngrijiri medicale”, a transmis marți Brigada Rutietă.

Trei reguli de circulație încălcate

În urma accidentului, fostul demnitar a fost amendat cu 2.430 de lei.

„În urma verificărilor efectuate de către poliţiştii din cadrul Biroului Accidente Uşoare, bărbatul în vârstă de 42 de ani a fost sancţionat contravenţional, în conformitate cu prevederile legale în vigoare”, a transmis Brigada Rutieră.

Laufer e acuzat că a încălcat trei reguli de circulaţie: a condus o trotinetă electrică pe trotuarul adiacent străzii Mircea Vulcănescu; a transportat doi minori pe acelaşi mijloc de deplasare; la momentul ajungerii la trecerea pentru pietoni, s-a angajat în traversarea acesteia fără a coborî de pe trotinetă, intrând în coliziune cu un autovehicul.

Ce a spus Ilan Laufer despre accident

„Am ajuns în dreptul unei treceri de pietoni, am oprit, am văzut că maşina care se apropie de trecere încetineşte, am dat să traversez şi, în clipa în care am păşit ca să trec şi m-am urcat pe trotinetă, m-a lovit, practic. A accelerat. Doamna, se pare că se uita în stânga să vadă dacă vine vreo maşină, nu s-a mai uitat înapoi, pe trecere, şi a accelerat”, a declarat Ilan Laufer, pentru Antena3.

De asemenea, întrebat și la Digi24 dacă ştia că nu e permis ca pe trotinetă să circule mai multe persoane, Laufer a replicat: „Să știți că tot același lucru se întâmpla și dacă eram și singur. Copiii sunt bine. Eu mi-am spart capul, dar în rest sunt bine. N-am mers la spital”, a spus Ilan Laufer.

Laufer şi familia sa au mai fost implicaţi într-un accident rutier, în august 2023, în municipiul Câmpina.

Atunci, Ilan Laufer, soţia sa şi cei doi copii ai lor au ajuns la spital după ce mașina în care se aflau s-a izbit de un copac, încercând să evite o mașină care nu a acordat prioritate.

Ilan Laufer a deținut funcția de ministru pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat între 29 iunie 2017 și 29 ianuarie 2018 în Guvernul Mihai Tudose.

