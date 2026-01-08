Fostul ministrul al Finanțelor Daniel Chițoiu, condamnat la închisoare pentru accidentul rutier provocat în 2019, în care au murit doi oameni

Curtea de Apel Pitești a decis joi, 8 ianuarie, condamnarea la 4 ani de închisoare cu executare a fostului ministru al Finanțelor Daniel Chițioiu, pentru ucidere din culpă. Chițoiu a fost găsit vinovat de producerea accidentului rutier din decembrie 2019, în urma căruia un bărbat de 82 de ani și o femeie de 73 de ani au murit. În primă instanță, fostul ministru fusese condamnat de Judecătoria Pitești la 3 ani cu suspendare.

Decizia Curții de Apel Pitești este definitivă.

Curtea de Apel Pitești a admis apelul procurorilor împotriva sentinței instanței de fond, din aprilie 2025. În urma rejudecării, a decis ca Daniel Chițoiu să primească 4 ani de închisoare cu executare. Suplimentar, instanța i-a interzis fostului ministru dreptul de a mai conduce autovehicule timp de 5 ani după executarea pedepsei.

Fiind o sentință definitivă, instanța urmează să emită mandatul de executare a pedepsei pe numele lui Daniel Chițoiu, pentru ca acesta să fie dus la penitenciar.

Accidentul provocat de Daniel Chițoiu a avut loc în 26 decembrie 2029, în localitatea Zamfirești din Argeș. Mașina condusă de acesta a pătruns pe contrasens și a izbit frontal un alt autoturism. O femeie de 73 de ani și un bărbat de 82 de ani au murit în urma impactului, iar alte două persoane au fost rănite.

În urma accidentului, Chițoiu a fost dus la Spitalul Floreasca din Capitală, având trei coaste rupte. Daniel Chițoiu a fost externat în 2 ianuarie și a ieșit din spital prin spatele clădirii, evitându-i pe jurnaliștii aflați în fața unității medicale. Surse judiciare spuneau că fostul ministru vorbea la telefon în momentul producerii accidentului.