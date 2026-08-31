Fostul premier francez Édouard Balladur a murit la 97 de ani. De la guvernul de „coabitare”, la candidatura împotriva prietenului său

Édouard Balladur, prim-ministru al Franței în perioada 1993-1995, s-a stins din viață luni, la vârsta de 97 de ani, potrivit Reuters și France 24.

Actualul premier francez, Sebastien Lecornu, l-a descris pe Balladur drept „un om de stat cu spirit reformist”, care „va rămâne un model pentru mulți bărbați și femei din familia sa politică”.

Balladur, un conservator, a ocupat funcția de prim-ministru în mandatul președintelui socialist Francois Miterrand.

„Édouard Balladur este asociat îndeaproape cu 50 de ani din istoria celei de-A Cincea Republici. Încă din primii săi ani de activitate, când a lucrat alături de Georges Pompidou, și până la numirea sa în funcția de prim-ministru, a fost o figură marcantă a vieții noastre publice”, a mai declarat Sebastian Lecornu în postarea sa de pe platforma X.

A candidat împotriva lui Jacques Chirac în 1995

Balladur a condus un guvern de „coabitare” sub președintele socialist François Mitterrand, iar apoi a dus o luptă aprigă pentru președinție împotriva prietenului său Jacques Chirac, în 1995.

Potrivit France 24, Chirac a fost afectat de decizia lui Balladur de candida, pentru că era omul pe care îl pregătise ca pe mâna sa dreaptă, iar bătălia prezidențială a lăsat urme adânci în partidul de centru-dreapta Rassemblement pour la République (RPR).

Printre numele importante din partid care au ales să îl susțină pe Balladur în detrimentul lui Chirac, fără succes, s-a numărat și Nicolas Sarkozy.

Balladur a terminat cursa electorală pe 3, în spatele socialistului Lionel Jospin și al lui Chirac, care avea să câștige alegerile prezidențiale în al doilea tur.

Copil al unei familii cu origini armene

Supranumit „Ludovic al XV-lea”, Édouard Balladur s-a născut în Turcia, la Smyrna (în prezent Izmir), dintr-o familie bogată de catolici de origine armeană. El și familia lui au emigrat în Franța când era copil.

A crescut la Marsilia și s-a mutat ulterior la Paris, unde a urmat Școala Națională de Administrație.

De-a lungul carierei sale, Balladur a ocupat și funcția de șef de cabinet al președintelui de dreapta Georges Pompidou, până când acesta din urmă a murit, în 1974, din cauza unui cancer de sânge.

A rămas membru al parlamentului francez până în 2007.

În 2017, la vârsta de 88 de ani, a fost acuzat că a direcționat comisioane ilegale, provenite din contracte de armament încheiate de Franța cu Pakistan și Arabia Saudită, către campania sa prezidențială. În cele din urmă a fost achitat, însă fostul său ministru al apărării, François Leotard, a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare.

Balladur era căsătorit și avea patru fii. Familia sa a declarat pentru AFP că va fi organizată o slujbă privată pentru fostul premier, fără a oferi mai multe detalii.