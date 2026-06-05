Cristian Pomohaci, arestat preventiv şi într-un dosar de trafic de droguri de mare risc

Tribunalul Mureş a admis, vineri, propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile a cântăreţului Cristian Pomohaci, fost preot, care este cercetat și pentru trafic de droguri de mare risc, acesta fiind al doilea mandat de arestare emis pe numele său în ultimele 24 de ore.

„La data de 5 iunie 2026, pe rolul secţiei penale a Tribunalului Mureş a fost înregistrat dosarul penal 2285/102/2026, respectiv propunerea formulată de Parchetul de pe lângă ÎCCJ, DIICOT, Serviciul Teritorial Târgu Mureş privind arestarea preventivă a unei persoane de sex masculin, cercetate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafic de droguri de mare risc”.

Prin încheierea penală nr.45/5 iunie 2026, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Mureş a admis propunerea de arestare preventivă formulată Parchetul de pe lângă ÎCCJ, DIICOT, Serviciul Teritorial Târgu Mureş şi a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 05.06.2026 şi până la data de 04.07.2026, inclusiv”, a arătat Tribunalul Mureş într-un comunicat de presă, citează Agerpres.

Instanţa a respins ca neîntemeiată cererea formulată de inculpat, prin intermediul apărătorului ales, de luare a măsurii preventive a arestului la domiciliu, a controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cauţiune.

Încheierea nu este definitivă şi poate fi atacată cu contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare pentru inculpat şi de la comunicare pentru procuror.

„Facem precizarea că indiferent de măsurile dispuse de judecătorul de drepturi şi libertăţi, inculpaţii beneficiază de prezumţia de nevinovăţie prevăzută de art. 4 alin. (1) din Codul de procedură penală”, a precizat Tribunalul Mureş.

Arestat preventiv și pentru viol asupra unui minor

În urmă cu o zi, Judecătoria Târgu Mureş a emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele lui Cristian Pomohaci, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de viol comis asupra unui minor şi agresiune sexuală.

„Din cercetările efectuate până în prezent a reieşit faptul că, în perioada 2024-2026, cel în cauză ar fi profitat de starea de vulnerabilitate a unor persoane minore de sex masculin, întreţinând raporturi sexuale cu acestea, în schimbul unor sume de bani şi al altor beneficii materiale”, a precizat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Mureş.

La data de 3 iunie 2026, sub coordonarea şi supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Mureş au pus în aplicare două mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Târgu Mureş.

„În urma activităţilor desfăşurate, au fost descoperite şi ridicate mai multe sume de bani, în diferite valute, a căror valoare totală este estimată la aproximativ 2 milioane de euro”, a precizat IPJ Mureş.

„El continuă să poarte ilegal uniforma preoțească”

Fostul preot Cristian Pomohaci a mai fost vizat de astfel de acuzații, dar dosarul respectiv a fost clasat.

El a fost caterisit în 2017, după un scandal în care a fost acuzat de racolare de minori în scopuri sexuale, iar în Arhiepiscopia Ortodoxă din Alba Iulia atrăgea atenția, într-o circulară din mai 2026, cu privire la „numeroasele sesizări primite la Centrul eparhial, prin care mai multe persoane se plâng de experiența pe care au avut-o cu fostul preot Cristian Pomohaci”.

„Reiterăm Circulara cu nr. 3802/20.10.2022, prin care aducem la cunoștință tuturor fiilor și fiicelor Eparhiei noastre din județele Alba și Mureș, că susnumitul a fost destituit din slujirea clericală prin Decizia Consistoriului Mitropolitan cu nr. 4/06.10.2017. De asemenea, reamintim că localul din comuna Ernei, județul Mureș, pe care acesta l-a transformat în biserică și mănăstire, unde, atât el, cât și alți pseudopreoți și așa-zise călugărițe, oficiază slujbe după rit ortodox, nu aparține de Biserica Ortodoxă Română”, scria în circulară.

Arhiepiscopia spunea că „Pomohaci continuă să poarte ilegal uniforma preoțească și veșminte preoțești, inducând în eroare multă lume și chiar îndrăznind să apară îmbrăcat ca preot când se afla într-o călătorie în Țara Sfântă”.

„Ca urmare a acestei situații îngrijorătoare prin care numeroase familii suferă și se destramă și multe suflete se pierd, îndemnăm pe toți credincioșii să nu frecventeze acel loc care nu are binecuvântarea Bisericii Ortodoxe Române și să nu mai solicite domnului Cristian Pomohaci așa-zise ‘slujbe’ sau ‘dezlegări’ și nici să contribuie financiar la diferitele ‘colecte’ care se fac acolo”, mai scria în circulara emisă în mai 2026.

În același document, instituția mai preciza că nu mai are autoritate canonică asupra lui Cristian Pomohaci, deoarece nu mai este preot, fiind făcute mai multe demersuri către autoritățile statului pentru aplicarea măsurilor legale ce se impun.

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