Fostul președinte al CJ Brașov, Aristotel Căncescu, eliberat condiționat după o decizie de rejudecare în care Tribunalul a spus că DNA nu avea ce să caute în sală. Prejudiciul de 47.000.000 de lei nu a fost recuperat

Tribunalul Prahova a decis miercuri, 12 august, eliberarea condiționată a fostului președinte al Consiliului Județean Brașov, Aristotel Căncescu, condamnat în 2022 la 7 ani și 10 luni închisoare pentru fapte de corupție. Decizia instanței este definitivă, iar Căncescu a ieșit din închisoare

Motivul invocat în decizia de rejudecare a cererii de eliberare condiționată a lui Aristotel Căncescu este nemainîntâlnit, a susținut un procuror DNA pentru HotNews, explicând că în dosarele în care urmărirea penală a fost efectuată de DNA, competența participării la ședințele de judecată aparține procurorilor DNA, la fel ca în cazul judecării măsurilor preventive.

Tribunalul Ploiești a considerat că lucrurile trebuie să stea altfel.

Căncescu se afla în închisoare din februarie 2022, însă mai bine de un an (393 de zile) a beneficiat de întreruperea executării pedepsei, se arată în hotărârea Tribunalului Prahova.

Închis în Penitenciarul Ploiești, Aristotel Căncescu a înaintat cererea privind eliberarea condiționată Judecătoriei din Ploiești în luna mai.

La judecarea cererii de eliberare condiționată participă și un reprezentant al Ministerului Public. În cazul condamnaților în care anchetele au fost efectuate de DNA, procurorii DNA sunt cei care participă la judecarea cererilor de eliberare condiționată, la fel cum se întâmplă și în cazul măsurilor preventive.

„Nu alegem noi să fim prezenți la aceste ședințe de judecată, ci o impun prevederile legale. Așa s-a întâmplat până acum în toate dosarele. Nu cunosc cazul din Prahova, dar decizia este atipică”, a comentat, sub protecția anonimatului, un procuror DNA.

Procedura nu a fost contestată până în prezent. Și în dosarele mai vechi, dar și în cele recente, cum sunt cazurile condamnaților Darius Vâlcov sau Cătălin Cherecheș, la judecarea cererilor de eliberare condiționată, Ministerul Public a fost reprezentat de procurori DNA.

Eliberarea lui Căncescu, refuzată inițial

La procesul lui Aristotel Căncescu, la primul termen de judecată, din 13 mai, a fost prezent un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești. Cinci zile mai târziu, judecătorul a cerut DNA să trimită un procuror la ședința de judecată. Lucru care s-a și întâmplat.

Procurorul DNA a cerut instanței să respingă cererea privind eliberarea lui Căncescu, arătând că „nu sunt îndeplinite condițiile cumulative ale liberării condiționate, în sensul că lipsesc dovezile temeinice de îndreptare, precum și dovada achitării obligațiilor civile”.

În 3 iunie, Judecătoria Ploiești a respins cererea de eliberare condiționată, motivând că „timpul pe care l-a executat condamnatul din pedeapsa aplicată nu este suficient pentru ca acesta să îşi însuşească scopul preventiv şi educativ al pedepsei”.

Judecătorul sublinia și că „executarea unei perioade prea scurte de detenție pentru o faptă cu impact social atât de puternic, ar putea încuraja și alte persoane să comită fapte similare”, potrivit documentului instanței, consultat de HotNews.

Căncescu a atacat decizia. Și aici a urmat răsturnarea de situație și argumentația nemaiîtâlnită, după cum susține un procuror DNA pentru Hotnews.