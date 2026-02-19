Fostul președinte al Coreei de Sud riscă pedeapsa cu moartea într-un proces intentat pentru insurecție

Fostul președinte Joe Biden (dreapta), alături de prima doamnă, fotografiindu-se cu fostul președinte al Coreei de Sud, Yook Suk Yeol (stânga). Credit line: Manuel Balce Ceneta / AP / Profimedia

O instanță sud-coreeană urmează să dea verdictul în procesul de insurecție al președintelui Yook Suk Yeol, potrivit BBC. Procurorii au cerut pedeapsa cu moartea, susținând că Yoon a pus la cale mișcarea din decembrie 2024 de impunere a uui regim militar.



Legislatorii au escaladat zidurile parlamentului pentru a respinge ordinul, în timp ce mii de cetățeni furioși au ieșit în stradă în semn de protest.



Totul a durat doar șase ore, dar au fost 6 ore care au zguduit tânăra democrație, iar consecințele au divizat țara, au paralizat ceea ce mai rămăsese din guvern și au costat partidul lui Yoon la următoarele alegeri.



Yoon ispășește deja închisoare pentru o altă condamnare legată de ordinul de impunere a legii marțiale. El mai are de făcut față la încă două procese.

Procurorii au cerut pedeapsa cu moartea. Aceștia au susținut că o sentință mai mică ar putea să nu transmită un mesaj suficient de puternic celor care ar putea dori să încerce ceva similar – impunerea unei reguli militare.

Yoon va fi în aceeași sală de judecată unde un alt lider, Chun Doo-hwan, a fost condamnat la moarte acum aproximativ 30 de ani.

Chun, care a preluat puterea printr-o lovitură de stat militară în 1980 și a condus ca dictator în mare parte a anilor 1980, a fost grațiat după ce a ispășit doar doi ani de închisoare.

Chiar dacă Yoon primește condamnarea la moarte, aceasta va fi, în fapt, o condamnare pe viață, deoarece Coreea de Sud nu mai efectuează execuții.

În ianuarie, Yoon a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru că s-a opus propriei arestări și pentru falsificare de documente.

În primul dintre numeroasele procese legate de candidatura sa la legea marțială, a fost condamnat pentru neconsultarea întregului cabinet înainte de a declara legea marțială; precum și pentru redactarea și apoi distrugerea unui document falsificat care susținea că candidatura la legea marțială fusese aprobată de prim-ministru și de ministrul apărării.

A fost nevoie de aproximativ 3.000 de ofițeri de poliție și de mai mult de două încercări pentru a-l aresta în ianuarie 2025.

Un grup numeros de ofițeri de securitate a format un zid uman în interiorul reședinței sale pentru a bloca arestarea, o mișcare pe care un procuror special care anchetează acuzația a considerat-o fără precedent.

Yoon, însă, a susținut că Biroul de Investigare a Corupției care încerca să-l aresteze nu avea competența de a investiga acuzațiile de insurecție.

Yoon a câștigat președinția în 2022. Fost procuror general al țării, el a devenit cunoscut la nivel național pentru urmărirea penală în cazul de corupție împotriva fostei președinte Park Geun-hye

Yoon este acuzat că a condus o insurecție în decembrie 2024.

În acea seară de marți, el a declarat că țara se află sub conducere militară și a interzis orice activitate politică.

El este acuzat că a trimis trupe în parlament pentru a aresta parlamentarii care se adunau pentru a vota împotriva ordinului său. El neagă acest lucru, spunând că trupele erau acolo pentru a menține ordinea, iar legea marțială a fost un gest simbolic pentru a atrage atenția asupra faptelor greșite ale opoziției.