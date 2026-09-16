Fostul președinte din Kosovo, condamnat pentru crime de război / Ce a decis tribunalul de la Haga

Fostul președinte al Kosovo, Hashim Thaci, a fost găsit miercuri vinovat de crime de război de către Tribunalul pentru crime de război kosovar de la Haga, potrivit Reuters.

Thaci, în vârstă de 58 de ani, a fost condamnat la 25 de ani de închisoare pentru infracțiuni precum omor, tortură și detenție ilegală, comise în calitate de comandant suprem al Armatei de Eliberare a Kosovo (UCK), formată din etnici albanezi, în timpul procesului violent de separare a teritoriului de Serbia din anii 1990.

Tribunalul a declarat că acesta este vinovat de uciderea a 96 de oponenți politici și de persoane considerate colaboratori ai forțelor de securitate sârbe, comise de forțele Armatei de Eliberare a Kosovo în timpul conflictului.

De asemenea, el a fost condamnat pentru detenția arbitrară și ilegală a 385 de persoane, torturarea a 303 persoane și tratamentul crud aplicat unui număr de aproximativ 50 de persoane.

Instanța a afirmat că Thaci „a participat activ la comiterea crimelor și le-a încurajat”.

Thaci, care a rămas tăcut în timp ce judecătorul a citit sentința și pedeapsa, a negat toate acuzațiile.

Verdict huiduit la Pristina

Hotărârea a fost urmărită cu atenție în Kosovo și Serbia, unde moștenirea conflictului din 1998-1999 și declarația de independență a Kosovo din 2008 rămân o sursă de tensiune între albanezii din Kosovo și sârbi.

Thaci rămâne o figură venerată pentru mulți albanezi din Kosovo, în timp ce tribunalul în sine este profund nepopular în Kosovo.

La Pristina, mii de oameni care urmăreau verdictul pe un ecran gigant au huiduit hotărârea și au scandat „Thaci, Thaci”, în timp ce unii au izbucnit în lacrimi.

În fața Camerelor Specializate pentru Kosovo de la Haga, zeci de susținători ai lui Thaci s-au adunat înainte de pronunțarea verdictului, fluturând steaguri ale Armatei de Eliberare a Kosovo și scandând „UCK”, acronimul albanez al armatei.

Verdictul a venit la peste trei ani de la începerea proces de la Haga în care camerele specializate pentru Kosovo au judecat de crimele comise de UCK în timpul războiului împotriva forțelor sârbe și imediat după acest conflict, „între martie 1998 și septembrie 1999”.

Procurorul Kimberly West ceruse 45 de ani de închisoare pentru fiecare dintre cei patru acuzați, acuzați de crime împotriva umanității și de crime de război. Toți au pledat „nevinovat”